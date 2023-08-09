Названы 5 подержанных автомобилей Toyota, от которых стоит держаться подальше

Несмотря на то, что автомобили Toyota являются синонимами надежности, некоторые из них могут неприятно удивить своих владельцев. Причем в особенности тогда, когда приобретены на вторичном рынке с большим пробегом.

Американское издание «SlashGear» раскрыло список из 5 таких машин. При их покупке заокеанские журналисты советуют быть предельно осторожными, а по возможности даже держаться от них подальше.

Corolla (2009)

Corolla – один из самых надежных и продаваемых автомобилей в линейке Toyota, который выпускается уже почти 60 лет. За столь долгий срок у этой модели был как минимум один неудачный год – 2009-й, когда у рядного 4-цилиндрового мотора семейства обнаружились серьезные проблемы с повышенным расходом масла.

Кроме того, такие машины страдали от выхода из строя водяных насосов, что приводило к перегревам двигателей и последующим дорогостоящим ремонтам.

Вишенкой на торте стали несколько отзывных кампаний, одна из которых была связана с «залипанием» педали газа, а другая с электродвигателем стеклоподъемников, склонным к возгоранию.

RAV4 (2019)

Еще один неожиданный участник этого анти-рейтинга положил начало пятому поколению популярной линейки кроссоверов компании. Машину называют одним из лучших воплощений RAV4 в истории, хотя автомобиль 2019 года выпуска собрал за собой шлейф из многичисленных проблем.

Конкретно такие RAV4 вошли в ТОП-3 самых ненадежных автомобилей по версии портала «Car Complaints». Главная жалоба на них со стороны владельцев касалась сильного раскачивания во время езды по трассе. Проблема возникала на ранней стадии. Водители сообщали о ней в среднем уже через 5 тысяч километров после покупки.

Вторым наиболее распространенным дефектом в случае с этим кроссовером стали протечки крыши, когда вода попадала в салон через клипсы крепления рейлингов.

Camry (2007)

Без зазрения совести американцы включили в этот список даже легендарную Toyota Camry и ее считающееся неубиваемым в России шестое поколение. Главная претензия к премиальному седану лежит в области чрезмерного расхода масла, который начинает проявляться на пробегах свыше 150 тысяч километров.

Вторым и третьим серьезным минусом модели журналисты из США назвали раздражающие стуки двигателя и деформацию материала передней панели.

Avalon (2012-2015)

Вошел в этот анти-ТОП и флагманский седан c единственной серьезной проблемой, которая напрямую была связана с его безопасностью. Речь идет о системе предотвращения столкновений PCS, срабатывавшей когда радар путал стальные шарниры или пластины на проезжей части с другими автомобилями, резко останавливая машину без необходимости.

Аварийное торможение таких машин провоцировало ДТП с другими участниками дорожного движения, став причиной крупного отзыва, в котором проблему устранили только в 84% автомобилей. Остальные до сих пор колесят по дорогам и создают угрозу для других участников движения.

Sienna (2007)

В отличие от многих других моделей Toyota тех лет, которые страдали от «масложора», Sienna избежала этой проблемы, но, имела другие, порой очень странные и безопасные неисправности.

В частности, в таких машинах можно было вывести селектор трансмиссии из положения паркинг даже без нажатия на педаль тормоза, а узел, предназначенный для крепления запасного колеса, был подвержен коррозии, что создавало риск отсоединения от него «запаски» во время движения.