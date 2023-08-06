Названы подержанные кроссоверы и внедорожники, которые постоянно ломаются

Кроссоверы и внедорожники пользуются огромной популярностью как в новом, так и подержанном состоянии практически во всех странах мира, но покупая б/у-шный автомобиль есть высокий риск нарваться на машину, которая будет досаждать бесконечными техническими неисправностями.

Журналисты британского издания «WhatСar» на основе аналитики от страховой компании «MotorEasy» за последние 2 года назвали самые ненадежные подержанные SUV, а редакция Daily-Motor.Ru выбрала из этого списка машины, которые актуальны в том числе и для российского рынка.

Land Rover Discovery (2004-2017)

Оценка надежности – 47,8%

Безоговорочным лидером в этом анти-рейтинге оказался внедорожник Land Rover. Согласно статистике, среднее количество технических отказов в случае с ним составляет невероятные 46%.

При этом самыми большими проблемами «Дискавери» по мнению его владельцев является двигатель и подвеска, за которыми следуют аккумулятор, тормоза, электрика и топливная система.

Peugeot 2008 (2013-2019)

Оценка надежности – 50,6%

Представитель французского автопрома, дела которого идут немногим лучше, чем у Discovery. Как минимум 44% владельцев этой машины сталкивались с какими-либо поломками, среди которых чаще всего упоминались проблемы с выхлопной системой и подвеской.

Land Rover Discovery Sport (2014-настоящее время)

Оценка надежности – 55,4%

За последние 24 месяца владельцы таких машин критиковали их за постоянные неисправности, но чаще всего гнев звучал в сторону выхлопной системы и двигателя.

Кроме того, в подержанных Discovery Sport нередко возникали проблемы с аккумулятором, кузовом, электрикой и рулевым управлением.

Range Rover Evoque (2011-2019)

Оценка надежности – 56,2%

Не обошлось в антирейтинге и без еще одной модели Land Rover, в частности ее кроссовера Evoque.

Среди жалоб на машину наиболее часто звучали претензии к кузову и надежности электрической части автомобиля, но также были сообщения о поломках кондиционера, аккумулятора, выхлопной системы, а также коробки передач.

Nissan X-Trail (2014-2021)

Оценка надежности – 58,3%

Неожиданным образом в пятерку самых проблемных кроссоверов вошел популярный в России Nissan. Самой большой болью его владельцев в Великобритании был кондиционер, за которым следовали поломки аккумулятора, тормозов, электрики, двигателя, коробки передач и сцепления.

Ford Kuga (2008-2013)

Оценка надёжности (61,6%)

Еще один бестселлер российского рынка, который в «Туманном Альбионе» считается крайне ненадёжным автомобилем.

34% владельцев таких кроссоверов посетовали на те или иные неисправности, с которыми сталкивались за последние 2 года, но самой проблемной областью была выхлопная система. За ней располагались поломки аккумулятора, тормозов, двигателя и подвески.

Что касается других участников этого анти-ТОП-а, то чуть лучше дела обстояли с: бензиновым Nissan Qashqai (2014-2021) c оценкой надёжности в 64,4%, Audi Q7 (2006-2015 – 67,6%), Dacia Duster (2013-2018 – 68,2%), дизельным BMW X1 (2009-2015 – 68,6%), Hyundai Santa Fe (2013-2018 – 68,7%) и Range Rover (2013-2022 – 70,8%), а также Kia Sorento (2010-2015) с рейтингом надежности в 71,2%.