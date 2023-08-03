В цене не потеряют: раскрыты самые выгодные при перепродаже автомобили

В России все мы привыкли к тому, что автомобили неизменно дорожают. Причины тому – девальвация местной валюты, а также сомнительные законодательные инициативы. Но что, если взглянуть на более спокойный рынок, где с годами машины имеют свойство терять в цене, что позволяет оценить какие из них являются лучшими по показателю амортизации.

Журналисты издания «WhatCar» составили список из 10 самых ликвидных на рынке Великобритании автомобилей, используя собственные данные об их остаточной стоимости за 3 года владения (при условии среднего пробега в 36 тысяч миль или 58 тысяч километров пробега).

Что интересно, в десятку наиболее выгодных для перепродажи машин вошли как обычные, так и экзотические и дорогие модели, считающиеся в России наименее ликвидными.

10 место – Volkswagen Multivan

Прейскурантная цена – 50 тысяч 959 фунтов стерлингов (6,6 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 31 тысячи 650 фунтов (3,7 млн рублей);

Остаточная стоимость – 62,1%.

9 место – Porsche Macan

Прейскурантная цена – 60 тысяч 675 фунтов (7,2 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 38 тысяч 225 фунтов стерлингов (4,5 млн рублей);

Остаточная стоимость – 63,2%.

8 место – Rolls-Royce Cullinan

Прейскурантная цена – 303 тысячи 460 фунтов стерлингов (36,1 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 193 тысячи 200 фунтов (23 млн рублей);

Остаточная стоимость – 63,7%.

7 место – Porsche 911 Cabriolet

Прейскурантная цена – 109 тысяч 275 фунтов стерлингов (13 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 70 тысяч 150 фунтов (8,3 млн рублей);

Остаточная стоимость – 64,2%.

6 место – Volkswagen California

Прейскурантная цена – 62 тысячи 562 фунта стерлинга (7,4 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 40 тысяч 225 фунтов (4,9 млн рублей);

Остаточная стоимость – 64,3%.

5 место – Mercedes-Benz G-Class

Прейскурантная цена – 131 тысяча 335 фунтов стерлингов (15,6 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 85 тысяч 700 фунтов (10,1 млн рублей);

Остаточная стоимость – 65,3%.

4 место – Land Rover Defender 110

Прейскурантная цена – 66 тысяч 280 фунтов стерлингов (7,8 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 43 тысячи 825 фунтов (5,2 млн рублей);

Остаточная стоимость – 66,1%.

3 место – Land Rover Discovery Sport

Прейскурантная цена – 84 тысячи 500 фунтов стерлингов (10 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 58 тысяч 475 фунтов (6,9 млн рублей);

Остаточная стоимость – 69,2%.

2 место – Porsche Cayenne Coupe

Прейскурантная цена – 84 тысячи 500 фунтов стерлингов (10 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 58 тысяч 475 фунтов (6,9 млн рублей);

Остаточная стоимость – 69,2%.

1 место – Lamborghini Urus

Прейскурантная цена – 185 тысяч 511 фунтов стерлингов (22 млн рублей);

Цена спустя 3 года эксплуатации – 135 тысяч 800 фунтов (16,1 млн рублей);

Остаточная стоимость – 73,2%.