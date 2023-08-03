Subaru вместе с Toyota разработает новый 3-рядный кроссовер

Японская автомобильная марка в сотрудничестве с концерном Toyota готовит новый трёхрядный кроссовер, работающий на электричестве. По информации инсайдеров с портала «Automotive News», его выпуском займётся площадка Toyota в Кентукки (США). Вместе с этой моделью тот же самый завод будет собирать еще два новых батарейных SUV – Toyota bZ5X и Lexus TZ.

Три новых кроссовера будут построены на новой модульной платформе, которую сейчас разрабатывают инженеры «Тойота».

Что касается трехрядного «паркетника» Subaru, то он должен оказаться электрической альтернативой актуальной модели Ascent, выпускающейся с 2018 года. Других подробностей о нем пока нет, кроме предварительной даты премьеры – пресса пишет о 2025 годе.

Напомним, сегодня единственной электрической моделью Subaru является кроссовер Solterra (на фото выше), построенный в партнерстве с Toyota и представляющий собой слегка перелицованную копию «тойотовской» модели bZ4X.

Этот «паркетник» выпускается с лета прошлого года и считается глобальной моделью. Не так давно один из его экземпляров был ввезен в Россию по параллельному импорту, о чем рассказывал Daily-Motor.Ru.

Машину оценили в 5 миллионов 849 тысяч рублей, то есть примерно на 1 миллион рублей дороже, чем соплатформенный Toyota bZ4X.