В России появился новый кроссовер Subaru размером с Forester, но на базе Toyota

Пока одни параллельные импортеры активно ввозят в Россию электрические кроссоверы Toyota bZ4X, другие готовятся наладить поставки их клона от Subaru. Обе машины построены на единой модульной платформе и отличаются лишь внешне.

Речь идет о модели под названием Solterra. Это батарейный «паркетник» Subaru, по габаритам схожий с Forester. Его длина составляет 4690 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а размер колесной базы равен 2850 мм (значительно больше, чем у «Форестера»).

Главное отличие Solterra от одного из самых популярных кроссоверов Subaru кроется под его капотом, где установлен не оппозитный ДВС, а электромотор мощностью 204 или 218 «сил» в зависимости от типа привода.

Во всех комплектациях Solterra оснащается одинаковым литий-ионным тяговым аккумулятором на 71,4 кВт/ч, запас хода с которым составляет 530 километров по циклу WLTC для машин с приводом на переднюю ось и 460 км у варианта 4WD.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию пока приехал только один экземпляр Subaru Solterra. Переднеприводный кроссовер 2023 года выпуска оценен в 5 миллионов 849 тысяч рублей, что более чем на 1 миллион рублей дороже его аналога в лице Toyota bZ4X (также ввозится по «серому» импорту).