Раскрыт новейший кроссовер Kia, который представят в августе

Корейская автомобильная марка Kia продолжает расширять линейку автомобилей электрического сегмента. Очередной новинкой в категории таких кроссоверов должен стать небольшой «паркетник», который представят в конце августа. Его выпуск наладят в Китае, но продавать будут и за пределами «Поднебесной».

Автомобиль получит имя EV5, расположившись на ступеньку ниже кросс-хэтчбека EV6, уже представленного в Европе.

Машине должен достаться дизайн, характерный для моделей Kia EV-сегмента, включая узкие фары, полное отсутствие традиционной радиаторной решетки, рельефный капот и необычные задние фонари.

Предполагается, что емкость тягового аккумулятора в случае с EV5 окажется больше, чем у EV6, достигнув отметки в 82 кВт/ч. С учетом потенциальных размеров автомобиля его запас хода на такой батарее может перевалить за отметку в 600 километров.

Другие подробности, раскрытые накануне в Сети, касаются системы зарядки EV5, напряжение которой должно оказаться в два раза ниже, чем у остальных электрических моделей компании (400 В вместо 800 В). Сделано это будет в угоду удешевления устройства.

Первым Kia EV5 выйдет на рынок Китая, после чего появится в Южной Корее, а затем и в Европе.

Цены на него пока не объявлены, но ожидается, что они окажутся в диапазоне от 38 до 43 тысяч 800 долларов в зависимости от версии.