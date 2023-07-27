Слегка сменивший имидж Kia Sorento впервые показали в естественной среде обитания

Несколько дней назад в Сеть выложили официальные фотографии обновленного кроссовера Kia Sorento. Автомобиль, премьера которого запланирована на ближайшие месяцы, предстал в слегка модернизированном внешнем виде, где основные перемены пришлись на переднюю часть кузова.

А теперь в интернете появились первые фотографии этого же «паркетника», но уже на общественных дорогах в естественных для него условиях.

На этих снимках разница между прежним и новым «Соренто» заметна еще больше, чем на официальных изображениях. Обновленной машине досталась полностью пересмотренная передняя оптика, которая теперь выполнена в форме узких бумерангов, а также более широкая радиаторная решетка и другой бампер.

Боковины автомобиля практически не изменились. То же самое можно было бы сказать и о его корме, но в этой части новому Sorento достались задние фонари с измененным внутренним светодиодным рисунком.

Подробностей по «технике» обновленного кроссовера Kia пока не раскрыла, но ходят слухи, что линейка двигателей Sorento останется прежней.

Сегодня, в зависимости от рынка сбыта, этот «паркетник» может комплектоваться как 2,5- и 3,5-литровыми бензиновым агрегатами, так и 2,2-литровым «дизелем». Кроме того, в его арсенале есть даже гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового ДВС, а список трансмиссий включает в себя как 6- и 8-диапазонные АКПП, так и 8-скоростной «робот».