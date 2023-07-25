В Сеть слили официальные изображения нового Kia Sorento (2024)

В интернет утекли официальные изображения обновленного Kia Sorento, премьера которого должна состояться в ближайшие месяцы. На фирменных картинках реформенный корейский «паркетник» предстал без камуфляжной маскировки, продемонстрировав некоторые визуальные изменения по сравнению с предшественником.

Первое, на что стоит обратить внимание во внешности машины, так это на переднюю часть кузова. Перемены в ней свелись к появлению полностью новой оптики, другой радиаторной решетки, увеличившейся в размерах, а также иного бампера.

При этом корма Sorento в ходе модернизации практически не поменялась. Единственное, что заметно глазу, так это новая графика задних фонарей.

Помимо изображений кузова в Сеть выложили и визуальную часть интерьера кроссовера. Как видно на этих фотографиях, внутреннее убранство Sorento, несмотря на обновление, останется плюс-минус тем же, что и раньше. Тем не менее, его все же ждет ряд изменений, но связаны они в основном только с «торпедо».

Так, к примеру, у реформенного корейского кроссовера больше не будет вертикальных вентиляционных отверстий по центру. Эту часть передней панели займут состыкованные друг с другом экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Никаких технических сведений о том, как поменяется Sorento с плановым обновлением, пока нет. Не исключено, что эта модель Kia сохранит прежнюю линейку двигателей и трансмиссий, которую в лучшем случае за счет точечных доработок сделают более экономичной и экологичной.

Официальная премьера нового Sorento состоится в августе этого года. В продажу автомобиль поступит в конце текущего – начале 2024 года.