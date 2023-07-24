Раскрыты самые ненадежные кроссоверы: их не рекомендуют покупать на «вторичке»

Подержанные кроссоверы и внедорожники являются заманчивым предложением с точки зрения цены, но далеко не все из них могут обеспечить их новому владельцу беспроблемную эксплуатацию.

Разобраться с тем, каких представителей сегмента SUV стоит остерегаться на «вторичке» решили журналисты британского издания «WhatCar» со ссылкой на исследование компании MotorEasy. Тогда как редакция Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выделила из общего списка те модели, которые сейчас можно приобрести в России.

Надежность того или иного подержанного кроссовера и внедорожника возрастом от 6 до 20 лет оценивалась путем опроса почти 24 тысяч владельцев таких машин. Их попросили назвать все технические проблемы, с которыми они сталкивались за последние 2 года.

1) Land Rover Discovery (2004-2017)

Оценка надежности – 47,8%

Именно этот британский внедорожник оказался наиболее проблемным среди всех представителей своего сегмента с 46% жалоб на многочисленные отказы.

В список его наиболее частых неисправностей вошли: выход из строя двигателя, подвески, аккумулятора, тормозов, электрики и топливной системы.

2) Peugeot 3008 (2013-2019)

Оценка надежности – 50,6%

Львиная доля проблем, затронувших владельцев таких кроссоверов, касалась работы их выхлопной системы (28%), а остальная часть пришлась на неисправности подвески (22%), аккумулятора, электрики, двигателя и топливной системы.

3) Land Rover Discovery Sport (2014-настоящее время)

Оценка надежности – 55,4%

Еще один представитель модельной линейки Land Rover, который не смог похвастать высокой надежностью. Как минимум 44% респондентов, участвовавших в опросе, назвали его крайне проблемным.

Большую часть хлопот им доставлял двигатель Discovery, тогда как на втором и третьем местах по этому показателю расположились проблемы с аккумуляторной батареей и кузовом.

4) Range Rover Evoque (2011-2019)

Оценка надежности – 56,2%

Не обошли жалобы со стороны владельцев «Ленд Роверов» и Evoque. Несмотря на свой привлекательный внешний облик, машина обозначенных годов выпуска обладала рядом технических проблем, касавшихся ее кузова, электрики, работы кондиционера, выхлопной системы и коробки передач со сцеплением.

5) Nissan X-Trail (2014-2021)

Оценка надежности – 58,3%

Замкнул пятерку самых ненадежных подержанных кроссоверов неожиданным образом один из самых популярных Nissan в линейке SUV на мировом рынке.

Самой большой головной болью его владельцев за последние 2 года были сбои в работе кондиционера, аккумулятора, тормозов, электрики, двигателя и коробки передач со сцеплением.

Чуть лучше, но все равно не образцово, дела обстояли с жалобами на техническую часть:

6) Ford Kuga (2008-2013) – оценка надежности 61,6%;

7) Nissan Qashqai (2014-2021) – оценка надежности 64,4;

8) Audi Q7 (2006-2015) – оценка надежности 67,6%;

9) Dacia/Renault Duster (2013-2018) – оценка надежности 68,2%;

10) Nissan Qashqai (2007-2013) – оценка надежности 68,3%.