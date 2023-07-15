Раскрыта очень надежная иномарка по цене новой Lada Granta

Сумма в 700 тысяч рублей в нынешних реалиях совершенно не та, на которую можно рассчитывать, когда речь заходит о новом автомобиле. В этой ценовой категории среди новых машин сегодня можно выбирать разве что между начальными вариантами Lada Granta.

Но на вторичном рынке в таком бюджете существует как минимум один отличный вариант, который даже несмотря на то, что он не новый и порой обладает высоким пробегом, способен оказаться гораздо более приятной альтернативой российского бюджетника.

Речь идет о Honda Civic 8 поколения. Именно 4-дверка оказалась наиболее удачной итерацией восьмого «Сивика», тогда как хэтчбек из-за своего серьезного конструктивного отличия показал себя куда более проблемным, нежели седан.

В бюджете около 700 тысяч рублей можно рассчитывать на машину с пробегом около 200 тысяч километров, но для основных узлов и агрегатов японского седана это далеко не предел.

Так, к примеру, 1,8-литровый бензиновый атмосферный двигатель R18 i-VTEC в случае с седаном Civic 8 практически не имеет слабых мест и выхаживает более 350 тысяч километров. То же самое касается его механической трансмиссии, но на тривиальном пробеге около 150 тысяч км придется задуматься о замене сцепления.

Классический «автомат» SPCA/MPCA у седана Civiс 8 обладает конструкцией без планетарных передач и отличается высокой надежностью и отличной ремонтопригодностью. Если не забывать о замене рабочей жидкости каждые 45 тысяч километров, то ресурс коробки способен приблизиться и даже выйти за отметку в 350 тысяч км.

Из недостатков Civic 8 можно выделить разве что не самый высокий клиренс, который заметно уступает «Гранте», а также хрупкую опору двигателя и рулевую рейку.

Впрочем, две последние проблемы решаются относительно небольшими суммами и наличием специальных ремкомплектов.