Американцы назвали самые надежные автомобильные двигатели за всю историю

Одной из главных задач всех автопроизводителей – создание машин, которые будут превосходить конкурентов. Лучший способ добиться этого заключается в том, чтобы создавать самые надежные двигатели.

Американские журналисты с портала «HotCars» провели исследование, в ходе которого выяснили какие силовые агрегаты считаются наиболее беспроблемными. Конечным итогом их работы стал ТОП-11 самых надежных моторов за всю историю.

Что интересно, в перечень вошло немало двигателей, которые хорошо известны в России по популярным на нашем рынке моделям.

11-е место: Toyota 2AR-FE

Топливо: бензин;

Конфигурация: рядная четверка;

Годы производства: 2008-настоящее время;

Рабочий объем: 2.5-литра;

Мощность: 169-180 л.с.;

Модели: Toyota RAV4, Toyota Camry, Lexus ES250 (XV60), Toyota Alphard, Scion TC.

10-е место: Toyota 1ZZ

Топливо: бензин;

Конфигурация: рядная четверка;

Годы производства: 1997-2008;

Рабочий объем: 1.4, 1.6, 1.8-литра;

Мощность: 120-145 л.с.;

Модели: Toyota Corolla, Toyota MR2 Spyder, Toyota Wish, Toyota Allion, Toyota Matrix, Pontiac Vibe.

9-е место: Honda B-Series

Топливо: бензин;

Конфигурация: рядная четверка;

Годы производства: 1988-2001;

Рабочий объем: 1.6 и 2-литра;

Мощность: 100-200 л.с.;

Модели: Honda Civic, Honda CR-V, Honda Integra, Honda CRX.

8-е место: Honda K Series

Топливо: бензин;

Конфигурация: рядная четверка;

Годы производства: 2001-настоящее время;

Рабочий объем: 2, 2.3- и 2.4-литра;

Мощность: 100-320 л.с.;

Модели: Honda Civic, Civic Type R, Integra Type S, Civic Si, CR-V, Accord, Acura RSX.

7-е место: Mercedes-Benz M111

Топливо: бензин;

Конфигурация: рядная четверка;

Годы производства: 1992-2003;

Рабочий объем: 1.8, 2.0, 2.2 и 2.3-литра;

Мощность: 121-194 л.с.;

Модели: Mercedes-Benz C-Class, E-Class, CLK, SLK.

6-е место: Lexus 1UZFE

Топливо: бензин;

Конфигурация: V8;

Годы производства: 1989-2004;

Рабочий объем: 4-литра;

Мощность: 256-500 лошадиных сил;

Модели: Lexus LS 400, Lexus GS 400, Lexus SC 400, Toyota Crown/Toyota Crown Majesta.

5-е место: Lexus 2UR-GSE

Топливо: бензин;

Конфигурация: V8;

Годы производства: 2007-настоящее время;

Рабочий объем: 5-литров;

Мощность: 422-482 л.с.;

Модели: Lexus IS F, RC F, GS F, LC 500, IS 500 F-Sport Performance.

4-е место: BMW M57

Топливо: дизель;

Конфигурация: рядная шестерка;

Годы производства: 1998-2013;

Рабочий объем: 2.5, 2.9 и 3-литра;

Мощность: 148-282 л.с.;

Модели: BMW E39 (525d), BMW E46 (330d), BMW E90 (325d).

3-е место: Nissan RB26DETT

Топливо: бензин;

Конфигурация: рядная шестерка;

Годы выпуска: 1989-2002;

Рабочий объем: 2.6-литра;

Мощность: 280-320 л.с.;

Модели: Nissan Skyline GT-R BNR32, Skyline GT-R BCNR33, Skyline GT-R BNR34.

2-е место: Mercedes-Benz OM617

Топливо: дизель;

Конфигурация: рядная пятерка;

Годы производства: 1974-1991;

Рабочий объем: 3-литра;

Мощность: 80-230 л.с.;

Модели: Mercedes-Benz 300 D, 300CD, G-Class (W460/W461), 409 D, 300SD Turbo.

1-е место: General Motors LS

Топливо: бензин;

Конфигурация: V6, V8;

Годы производства: 1997-настоящее время;

Рабочий объем: 4.8 – 8.4-литра;

Мощность: 255-755 л.с.;

Модели: Chevrolet Corvette C5, Corvette C5 Z06, C6 Corvette ZR1, C7 Corvette Z06, C7 Corvette ZR1, Camaro ZL1.