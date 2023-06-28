Раскрыт недорогой симпатичный кроссовер с очень крепкими двигателями, коробками и подвеской

Выбор подержанного кроссовера на вторичном рынке страны всегда обусловлен трудностями, особенно когда приходится определиться с тем, что покупателю действительно важно – дизайн, надежность или невысокая цена. Но существует один «паркетник», который совмещает в себе все эти качества.

Это Renault Kaptur. Дорестайлинговые кроссоверы начальных годов выпуска сейчас если сильно постараться, то можно найти по цене примерно в 1 миллион рублей.

Несмотря на то, что дореформенный «Каптур» построен на базе «Дастера», ему достался более привлекательный и современный нежели чем у его соплатформенного утилитарника дизайн. А еще он унаследовал у Duster его образцовую надежность.

1,6- и 2-литровые бензиновые «атмосферники» мощностью 114 и 143 лошадиные силы соответственно еще в случае с «Дастерами» зарекомендовали себя как крайне беспроблемные. Их ресурс при должном обслуживании способен приближаться к отметке в 500 тысяч километров.

К трансмиссиям нареканий также нет. 1,6-литровый ДВС работал в связке с вариатором CVT, тогда как 2-литровому мотору был положен классический гидротрансформатор.

Первый, если не буксовать и избегать резких стартов, способен проходить более 200 тысяч км, тогда как второй не доставляет проблем и после 250 тысяч километров.

«Механик» на выбор было сразу две (с 5-ю и 6-ю ступени в зависимости от мотора). В обоих случаях это стандартная для такого вида коробок необходимость замены сцепления на пробегах под 150 тысяч км.

Что касается подвески, то, как и в случае с Duster, все элементы ходовой части Kaptur держатся молодцом очень долго. Даже стойки стабилизатора способны вынести пробеги свыше 80 тысяч км.

Из недостатков этой модели чаще всего называют разве что не самый удачный с точки зрения эргономики салон с тесным задним рядом и багажником малого объема.