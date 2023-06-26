Раскрыты самые неубиваемые автомобили последнего десятилетия: их рекомендуют покупать зарубежные эксперты

Американские аналитики из издания «HotCars» подготовили свежий рейтинг самых надежных автомобилей последнего десятилетия. Двенадцать моделей, вошедших в этот ТОП, отбирались с оглядкой на информацию авторитетнейших порталов, таких как KBB, Edmunds, CR и RepairPal.

Последняя позиция в рейтинге досталась Toyota Camry (2012 – 2017 годы выпуска). Ее похвалили за общую беспроблемность, но пожурили за низкое качество материалов отделки по сравнению с предшественницами.

Одиннадцатым стал Kia Sportage (2016 – 2021 годы выпуска). Корейский кроссовер эксперты назвали одним из самых крепких автомобилей в линейке этой компании, а в число его недостатков занесли ряд заводских дефектов, включающих в себя проблемы с электроникой.

Открыл десятку Toyota Highlander (2013 г.в – настоящее время). Утверждается, что прогнозируемая надежность этой модели составляет около 500 тысяч км, но занять более высокие строчки в этом ТОП-е ей помешали поломки рамы водительского кресла и хоть и нечастый, но выход из строя приводного вала.

Девятым оказался первый в мире серийный электрифицированный автомобиль – Toyota Prius (2009 – 2022 годы выпуска), а восьмая позиция досталась Toyota 4Runner.

С 7-й по 2-ю строчку расположились также: Honda Accord (2012 г.в – настоящее время), Mazda MX-5 Miata (2015 г.в. – настоящее время), Hyundai Elantra (2020 г.в. – настоящее время), Honda Civic (2015 г.в. – настоящее время), Toyota Corolla (2013 г.в. – настоящее время) и Lexus RX (2015 г.в. – настоящее время).

Что касается лучшего автомобиля последнего десятилетия, то с точки зрения общей надежности американские эксперты наградили этим званием Nissan Leaf (2010 г.в. – настоящее время). Согласно многочисленным отчетам аналитиков, японские электрокары обладают одной из самых высоких оценок как в классе, так и на рынке за свою беспроблемную эксплуатацию.