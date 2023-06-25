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В Россию начали ввозить самый надежный спорткар в мире

Это не Mazda MX-5 Miata и даже не Chevrolet Camaro

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на то, что спортивные автомобили ввиду высокой цены и не самой выдающейся практичности, в России большим спросом не пользуются, хотя и небольшими тиражами, но они все же находят своих покупателей. Недавно пласт таких машин в стране пополнился одной моделью, которая считается самым надежным спорткаром на планете.

Речь идет о Ford Mustang. Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения дилеров, которые занимаются ввозом машин в РФ по параллельному импорту, на российский рынок начали поступать «Мустанги» 2023 года выпуска в кузове купе с жесткой крышей.

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Это автомобили, оснащенные 2,3-литровым бензиновым мотором, выдающим 314 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия и задний привод. 

Mustang Coupe интересен тем, что по версии некоторых авторитетных изданий является самым надежным спортивным автомобилем в мире.

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Так, к примеру, в последнем исследовании аналитиков iSeeCars американский спорткар опередил по показателю беспроблемности Mazda MX-5 Miata, Chevrolet Camaro и Nissan 370Z, а общая оценка автомобиля составила 8,4 балла из 10 возможных (лучшая в классе).

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В Россию такие «Мустанги» ввозят сразу несколько компаний. Цены на них начинаются с отметки в 5 миллионов 750 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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