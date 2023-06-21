Hyundai выпустит электрический пикап, который бросит вызов Tesla Cybertruck

На сегодняшний день линейка корейских пикапов включает в себя Hyundai Santa Cruz, а вскоре к нему присоединится еще и Kia Tasman. Но останавливаться на этом альянс из Сеула не намерен.

Вскоре у него появится еще один автомобиль в этом сегменте, но не с бензиновым двигателем, а с электрическим. Впоследствии ему предстоит составить конкуренцию Ford F-150 Lighting, Rivian R1T и, в конечном счете, Tesla Cybertruck.

В рамках дня инвестора руководство Hyundai подтвердило, что разрабатывает пикап на платформе E-GMP второго поколения. По слухам, автомобиль получит название eM и в отличие от Kia Tasman, который только готовится к дебюту, будет представлять собой не пикап с кузовом на раме, а цельный автомобиль, близкий по философии к Hyundai Santa Cruz.

Под каким брендом планируется выпустить новинку (Hyundai, Kia или Genesis) корейцы не уточнили. Сроки дебюта модели также пока засекречены.

Ближайшей премьерой южнокорейского автогиганта должен оказаться Kia Tasman, который будут продавать в Австралии, Новой Зеландии, Уругвае, Франции и Коста-Рике.

В перспективе эта модель, как и сегодня анонсированная новинка компании, может получить электрический двигатель. Впрочем, на первых порах она будет продаваться только с ДВС.