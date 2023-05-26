Kia готовит «убийцу» Toyota Hilux: первое изображение и подробности

Южнокорейский автомобильный концерн Kia работает над новой моделью, которая расположится в сегменте пикапов и должна навязать соперничество таким бестселлерам в этом классе как Toyota Hilux и Ford Ranger.

Проект долгое время был засекречен, однако накануне в распоряжение дилеров «Киа» в Австралии поступили первые подробности об этой новинке, которые в итоге практически сразу утекли в Сеть.

Согласно информации, «слитой» в интернет, автомобиль (сейчас он проходит под заводским наименованием Kia TK) окажется предназначен для австралийского рынка. Это будет пикап с двухрядной кабиной, оснащенный дизельным мотором.

В качестве него должен выступить 2,2-литровый «наддувный» двигатель, заимствованный у Sorento, выдающий 199 лошадиных сил.

«Корейцы» планируют подготовить машину таким образом, чтобы она не только соответствовала целевым параметрам грузоподъемности Toyota Hilux и Ford Ranger, но и превышала их с тяговым усилием порядка 3500 кг и грузоподъемностью около тонны.

Других подробностей о том, чего ждать от нового пикапа Kia, кроме того, что его премьера запланирована на 2025 год, пока нет.