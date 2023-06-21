Возрожденная Toyota Celica: известны новые подробности

Месяц назад мы уже рассказывали о том, что компания Toyota рассматривает возможность возрождения своего легендарного проекта под названием Celica. Знаменитое японское купе может увидеть свет в ближайшие годы, а пока в Сеть утекает все больше и больше подробностей о том, чего от него можно ожидать.

Согласно новым сведениям, раскрытым японской прессой, компания уже готовит первый прототип новой Celica к испытаниям, но интересно даже не это, а то, какое у него оказалось оснащение.

Если верить инсайдерам, новая Celica будет укомплектована электромотором, работающим с механической коробкой передач. В серийных моделях такая технология еще не применялась, поэтому недавно «тойотовцы» притупили к процедуре получения патентов на две новые системы со странными названиями: «псевдо-переключение передач» и «псевдо-педаль сцепления».

Судя по всему, водителю новой Celica, которая станет полноценным электромобилем, будет дана возможность пользоваться стандартной схемой ручного управления машиной с механическими переключениями передач при нажатии на педаль сцепления. Однако весь этот процесс будет носить фиктивный характер.

Патентный документ описывает технологию сложными терминами, но по сути с ней это будет обычный электрокар с программным обеспечением, способным заставить машину вести себя так, будто она обладает механической коробкой передач.

Сроки дебюта возрожденной Toyota Celica пока не раскрываются.