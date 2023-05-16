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Toyota хочет возродить легендарную Celica: первые изображения 

Культовое японское купе хотят воскресить в виде производительного электрокара

Текст: Алексей Шмидт
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Слухи о том, что Toyota собирается вернуть в строй знаменитое название своего купе Celica, ходят уже больше 10 лет, однако до реальных подвижек в этом вопросе дело все никак не дойдет. 

Впрочем, согласно новой информации, нынешний глава японской марки сильно заинтересовался идеей возрождения культовой модели, так что в ближайшие годы можно ожидать интересных подробностей. 

Как пишет инсайдерское издание «BestCarWeb», ссылающееся на собственные источники, генеральный директор Toyota Кодзи Сато относится к планам по воскрешению Celica очень серьезно. И даже упомянул это знаменитое название в ходе японского чемпионата по ралли в начале 2023 года.

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Никаких других подробностей о потенциальной новинке Toyota пока нет, но независимые дизайнеры уже успели подготовить серию рендеров, демонстрирующих возможный дизайн автомобиля. 

Передняя часть купе на изображениях выполнена в духе шестой генерации Celica, повторяя ее раздвоенные фары по бокам, а также форму нижнего воздухозаборника в бампере.

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Что касается кормы, то она реализована на новый лад с С-образными фонарями и бампером, частично напоминающим последнюю Toyota Supra. 

В случае, если проекту все же дадут «зеленый свет», то новая Celica может оказаться полностью электрической моделью, которая бросит вызов на рынке «батарейному» родстеру MG Cyberster. Его серийная версия должна дебютировать в этом году.

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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