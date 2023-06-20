Раскрыт невероятно надежный большой кроссовер в бюджете до 2 млн рублей

На вторичном рынке России предложений крупных и вместительных кроссоверов в бюджете до 2 миллионов рублей хоть отбавляй, но далеко не все они считаются образцовыми с точки зрения надежности. А вот кто действительно может похвастать своей беспроблемностью, так это один из представителей этого сегмента от компании Honda.

Покупая японский вседорожник Pilot, когда в кармане есть чуть меньше 2 миллионов рублей, можно рассматривать машины второго поколения в рестайлинговой версии (2011-2015 годы выпуска). Благо они обладают не только отличным оснащением, но еще и агрегатной линейкой с выдающимся ресурсом.

Несмотря на то, что в процессе поиска большинство предложений будет касаться машин с пробегами под 180 тысяч км, такой километраж для Honda Pilot далеко не предельный. А всё благодаря крепкому двигателю и трансмиссии.

Почти 5-метровый (4875 мм) кроссовер «Хонды» с тремя рядами сидений оснащался 3,5-литровым бензиновым V6, выдающим 249 лошадиных сил, который зарекомендовал себя как очень надежный. В случае, если мотор вовремя обслуживался, его пробеги с легкостью перешагивают за отметку в 300 тысяч километров.

То же самое можно сказать и об автоматической 5-скоростной трансмиссии, которая способна не доставлять проблем своему владельцу даже дольше, чем двигатель.

Что касается подвески, то серьезных нареканий и к ней никогда не было. Максимум, что придется менять на пробегах до 180 тысяч км, так это такие расходники, как потрескавшиеся сайлентблоки и потекшие задние амортизаторы.