Раскрыты самые ненадежные автомобили: их лучше обходить стороной

Надежность часто является одним из главных приоритетов для многих покупателей автомобилей. И это вполне разумно, учитывая, что вряд ли кому-то нужна машина, которая больше времени проводит в автосервисе, нежели в дороге.
Мы проанализировали исследования аналитиков авторитетных изданий «RepairPal» и «CarComplaints», раскрыв список самых ненадежных по версии этих агентств автомобилей. Все они предложены в том числе и на российском вторичном рынке.
Volvo XC90
Прогнозируемый показатель надежности: 3,5 из 5;
Всего отзывных кампаний: 3;
Худший год выпуска: 2016 (проблемы с электрическим стояночным тормозом и двигателем.
Porsche Panamera
Прогнозируемый показатель надежности: 0,5 из 5;
Всего отзывных кампаний: 0;
Худший год выпуска: 2011 (угроза срезания болтов распредвала с последующим выходом из строя двигателя).
Tesla Model X
Прогнозируемый показатель надежности: 2 из 5;
Всего отзывных кампаний: 3;
Худший год выпуска: 2017 (проблемы с лакокрасочным покрытием и деталями интерьера).
Audi S4
Прогнозируемый показатель надежности: 2 из 5;
Всего отзывных кампаний: 0;
Худший год выпуска: 2012 (большое количество проблем с двигателем и трансмиссией).
Volkswagen Tiguan
Прогнозируемый показатель надежности: 3 из 5;
Отзывных кампаний: 0;
Худший год выпуска: 2009 и 2010 (неисправности двигателей и системы охлаждения).
Mercedes-Benz GLE
Прогнозируемый показатель надежности: отсутствует;
Всего отзывных кампаний: 1;
Худший год выпуска: 2022 (оценка надежности 5 баллов из 100).
Ford Explorer
Прогнозируемый показатель надежности: 3,5 из 5;
Всего отзывных кампаний: 3;
Худшие годы выпуска: 2002 (огромное количество жалоб на трансмиссию, проблемы с кузовом, краской, аксессуарами для интерьера, колесами и ступицами).
Land Rover Discovery
Прогнозируемый показатель надежности: 2 из 5;
Всего отзывных кампаний: 0;
Худший год выпуска: 2016.
Jeep Wrangler
Прогнозируемый показатель надежности: 3,5 из 5;
Всего отзывных кампаний: 5;
Худший год выпуска: 2012 (большое количество жалоб на проблемы с электрикой, двигателем, кондиционером и печкой).