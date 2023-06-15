Раскрыты самые ненадежные автомобили: их лучше обходить стороной

Надежность часто является одним из главных приоритетов для многих покупателей автомобилей. И это вполне разумно, учитывая, что вряд ли кому-то нужна машина, которая больше времени проводит в автосервисе, нежели в дороге.

Мы проанализировали исследования аналитиков авторитетных изданий «RepairPal» и «CarComplaints», раскрыв список самых ненадежных по версии этих агентств автомобилей. Все они предложены в том числе и на российском вторичном рынке.

Volvo XC90

Прогнозируемый показатель надежности: 3,5 из 5;

Всего отзывных кампаний: 3;

Худший год выпуска: 2016 (проблемы с электрическим стояночным тормозом и двигателем.

Porsche Panamera

Прогнозируемый показатель надежности: 0,5 из 5;

Всего отзывных кампаний: 0;

Худший год выпуска: 2011 (угроза срезания болтов распредвала с последующим выходом из строя двигателя).

Tesla Model X

Прогнозируемый показатель надежности: 2 из 5;

Всего отзывных кампаний: 3;

Худший год выпуска: 2017 (проблемы с лакокрасочным покрытием и деталями интерьера).

Audi S4

Прогнозируемый показатель надежности: 2 из 5;

Всего отзывных кампаний: 0;

Худший год выпуска: 2012 (большое количество проблем с двигателем и трансмиссией).

Volkswagen Tiguan

Прогнозируемый показатель надежности: 3 из 5;

Отзывных кампаний: 0;

Худший год выпуска: 2009 и 2010 (неисправности двигателей и системы охлаждения).

Mercedes-Benz GLE

Прогнозируемый показатель надежности: отсутствует;

Всего отзывных кампаний: 1;

Худший год выпуска: 2022 (оценка надежности 5 баллов из 100).

Ford Explorer

Прогнозируемый показатель надежности: 3,5 из 5;

Всего отзывных кампаний: 3;

Худшие годы выпуска: 2002 (огромное количество жалоб на трансмиссию, проблемы с кузовом, краской, аксессуарами для интерьера, колесами и ступицами).

Land Rover Discovery

Прогнозируемый показатель надежности: 2 из 5;

Всего отзывных кампаний: 0;

Худший год выпуска: 2016.

Jeep Wrangler

Прогнозируемый показатель надежности: 3,5 из 5;

Всего отзывных кампаний: 5;

Худший год выпуска: 2012 (большое количество жалоб на проблемы с электрикой, двигателем, кондиционером и печкой).