Раскрыты подержанные японские авто, которые считают неубиваемыми сами японцы

С прошлого года в Россию хлынул очередной поток автомобилей из «Страны восходящего солнца». Ввозить такие машины вновь стало выгодно благодаря параллельному импорту, а также более крепкому рублю.

Но какие из них считают наиболее надежными и обладающими лучшими характеристиками сами японцы? Ответ на этот вопрос дали журналисты местного портала «BestCarWeb».

Suzuki Kizashi

Этот седан Suzuki какое-то время даже продавали в России официально, так что сегодня такие машины можно встретить у нас даже в леворульном исполнении.

Kizashi считался флагманской 4-дверкой «Сузуки» со всеми вытекающими последствиями, включая просторный салон, отличное оснащение, кожаную отделку сидений и торпедо, а также объемный 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с.

Вместе с тем, по мнению рядовых японцев, он практически не ломался, что позволило ему занять в этом рейтинге первую строчку.

Honda Accord Tourer

Еще одна модель, которая была представлена в России и даже пользовалась неплохим спросом среди покупателей. В числе плюсов универсала Accord японцы назвали его 2,4-литровый двигатель, сочетающийся с 5-диапазонной автоматической трансмиссией.

Оба агрегата демонстрировали высокий уровень надёжности и производительности. Кроме того, местные владельцы таких машин похвалили их за отличную управляемость и просторный салон. Заслуженное серебро.

Mitsubishi Triton

Автомобиль, сходивший с конвейера в период с 2006 по 2011 годы, продавался на японском рынке с 3,5-литровым бензиновым V6 и системой полного привода Easy Select 4WD.

Машина получила хорошие оценки от покупателей благодаря беспроблемной связке мотора и трансмиссии, а также способности активировать систему 4WD прямо во время движения. Всё это помогло ей забраться в этом чарте на третье место.

Daihatsu Mira Gino 1000

Несмотря на то, что эта 5-дверка не может похвастать внушительными размерами, в Японии такой Daihatsu считается весьма функциональным и богато оснащенным автомобилем.

А еще, по мнению жителей «страны восходящего солнца» он очень надежен, поэтому стал в этом ТОП-е четвертым.

Toyota Voltz

Плод сотрудничества компании Toyota и General Motors, замкнувший этот рейтинг, продавался не только в Японии, но и в США (под именем Pontiac Vibe). Японцы ценят свои Voltz за универсальность, ведь по сути это смесь универсала с кроссовером и минивэном.

Кроме того, его хвалят за надежный бензиновый 190-сильный двигатель, который вкупе с отсутствием проблем способен обеспечить такой крупной машине еще и неплохие динамические характеристики.