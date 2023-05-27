В Великобритании назвали 10 лучших подержанных кроссоверов до 1,5 млн рублей

Класс компактных кроссоверов является одним из самых популярных среди покупателей как в мире, так и России. И связано это в первую очередь с их ценой, которая на вторичном рынке может опускаться до вполне адекватных для покупателей цифр.

Журналисты авторитетного британского издания «WhatCar», протестировавшие практически все автомобили из этого сегмента, назвали 10 лучших по совокупности качеств подержанных кроссоверов с ценой до 15 тысяч фунтов стерлингов или около полутора миллионов рублей по текущему курсу.

10 место – Nissan Qashqai

Преимущества – тихий и удобный, экономичный, широкий список оснащения;

Недостатки: невысокая надежность, жесткость подвески на 19-дюймовых колесах, ограниченный задний обзор;

9 место – Renault Kadjar

Преимущества: просторный салон, объем багажника, превышающий родственного Nissan Qashqai, тихая работа моторов;

Недостатки: плохое качество сборки, резкая работа тормозных механизмов, некомфортная езда на больших колёсных дисках;

8 место – Audi Q3

Преимущества: высокое качество сборки, комфортная подвеска для дальних поездок, приятный интерьер;

Недостатки: мало места в салоне, отсутствие широкого диапазона регулировок сидений, очень жесткая подвеска в версии S Line;

7 место – Toyota C-HR

Преимущества: динамика 1,2-литрового бензинового мотора, богатое оснащение, качество сборки;

Недостатки: шумные гибридные двигатели, невысокая практичность, плохая мультимедийная система;

6 место – Hyundai Tucson

Преимущества: 5-летняя гарантия, богатое оснащение, невысокая цена:

Недостатки: дешевый интерьер, жесткая подвеска, прожорливость некоторых двигателей;

5 место – Kia Sportage

Преимущества: просторный и практичный салон, хорошее соотношение цена/качество, приятное рулевое управление;

Недостатки: шумный дизельный двигатель, жесткая подвеска, отсутствие автоматического экстренного торможения в некоторых комплектациях;

4 место – BMW X1

Преимущества: хорошая управляемость, качественная сборка, просторный и практичный салон;

Недостатки: слабая шумоизоляция, высокая цена;

3 место – Volkswagen Tiguan

Преимущества: хорошая управляемость, высокое качество сборки, богатое оснащение;

Недостатки: тесные задние сиденья в версии Allspace, невыразительный дизайн;

2 место – Seat Ateca

Преимущества: просторный салон, лучшая в классе управляемость, объемный багажник;

Недостатки: невысокое качество сидений, «пластиковый» интерьер, низкая экологичность двигателей;

1 место – Skoda Karoq

Преимущества: практичный и просторный салон, комфортная подвеска, производительные двигатели;

Недостатки: слишком мягкая подвеска, высокая прожорливость двигателей, неудобные кресла.