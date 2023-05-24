В Россию везут новый китайский седан, который заменит Toyota Camry

Не так давно компания Changan анонсировала выход в продажу в России нового бюджетного седана Alsvin, но останавливаться на этом китайский автопроизводитель, похоже, не намерен. В ближайшее время до нашего рынка доедет еще одна 4-дверка, но более крупная.

Предполагается, что она станет доступной альтернативой японскому бестселлеру Toyota Camry, производство которого в Санкт-Петербурге давно свернуто.

Речь идет о модели Changan Eado (в Китае Eado Plus). Сейчас такие 4-дверки предлагаются рядом дилеров под заказ. Цены на них варьируются от 2 миллионов 210 до 2 миллионов 280 тысяч рублей в зависимости от версии.

С точки зрения длины и ширины Eado немного недотягивает до Camry – 4730 и 1820 мм против 4885 и 1840 мм соответственно. Зато «поднебесный» седан выше японского на 50 мм. Разница в колесной базе составляет 135 мм и складывается не в пользу «китайца».

Судя по объявлениям, опубликованным на сайтах автосалонов, в России продавать Eado собираются с безальтернативным 1,4-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 150 лошадиных сил и 255 Нм. Выбирать между трансмиссиями также не придется – только семискоростной «робот». Привод, разумеется, только передний.

Сама Changan о новом седане D-класса для России пока хранит молчание, но обещает сделать соответствующий анонс тогда, когда для этого наступит подходящее время.