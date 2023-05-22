Так будет выглядеть самый дешевый китайский седан в России: его привезет Changan

Компания Changan анонсировала выход в продажу в России нового седана Alsvin, попутно раскрыв его цены. Если опубликованный прайс-лист будет соблюдаться дилерами, то это сделает «Алсвин» самой дешевой «поднебесной» четырехдверкой на нашем рынке.

Прием заказов на новинку уже стартовал. Машина, являющаяся одноклассником Lada Vesta, а также не менее популярных в РФ Hyundai Solaris и Kia Rio, была оценена в сумму от 1 миллиона 619 тысяч 900 рублей.

Комплектаций на выбор будет только две: LX и LDX. В базе можно рассчитывать на проекционные фары, светодиодные ДХО, мультируль, электростеклоподъемники, кондиционер или климат-контроль, помощника при парковке, камеру заднего вида и мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином.

Длина седана составляет 4390 мм, ширина – 1725 мм, а высота – 1490 мм. Таким образом, Alsvin немного компактнее «Весты».

Размер колесной базы равен 2535 мм, то есть ровно на 100 мм меньше, чем у «вазовского» флагмана. Клиренс и объем багажника также уступают «Ладе» – 150 мм и 380 литров против 178 мм и 480 литров соответственно.

Двигатель заявлен только один – полуторалитровый бензиновый атмосферник, выдающий 107 лошадиных сил и 145 Нм. Связку ему составит 5-скоростной «робот» с двумя сцеплениями мокрого типа.

В Китае Alsvin появился в 2018 году, но за это время уже успел покинуть «поднебесный» рынок. Сейчас эту модель Changan отправляют в страны Азии, а также Латинской Америки. Совсем скоро к ним присоединится и Россия.