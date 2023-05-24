Новый Toyota Land Cruiser Prado будет очень мощным: подробности

Компания Toyota продолжает работы над новым поколением своего бестселлера Land Cruiser Prado. По мере приближения к премьере японские журналисты раскрывают все больше подробностей о новинке.

Так, к примеру, недавно в Сети появились свежие рендерные изображения новой генерации Prado, демонстрирующие возможный вариант дизайна «рамника», а теперь выяснились определенные сведения, касающиеся его техники.

Предполагалось, что премьера нового «Прадика» состоится в середине этого лета, однако если верить сведениям журналистов «BestCarWeb», дебют внедорожника перенесли на конец года – декабрь.

Вместе с тем, инсайдеры подкинули новую информацию о том, чего можно ждать от подкапотного пространства нового японского вездехода.

По их сведениям, следующая генерация LC Prado получит силовую установку i-Force Max, которая недавно дебютировала в свежей Toyota Tundra. В ее состав входит битурбированный ДВС V6, работающий в связке с электрическим мотором и десятискоростной автоматической трансмиссией.

Совокупная мощность системы в пикапе составляет ни много ни мало 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента.

В случае, если информация японских журналистов подтвердится, то новый Prado станет турбогибридом, что в теории должно положительным образом сказаться на его динамических характеристиках.