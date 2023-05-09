Новый Toyota Land Cruiser Prado может выглядеть так: первые изображения и подробности

Несмотря на то, что анонса нового поколения Toyota Land Cruiser Prado еще не было, японские СМИ уже размышляют над его дизайном, а также технической частью. Японский журнал «BestCarWeb» создал собственную цифровую визуализацию экстерьера нового «Прадо», сопроводив эти изображения некоторыми техническими подробностями.

Как видно на опубликованных рендерах, новый Land Cruiser Prado получит дизайн, близкий к его старшему родственнику Land Cruiser 300. У машин будут схожие боковины кузова, но передняя и задние его части окажутся разными.

Так, к примеру, новый «Прадо» получит более агрессивную C-образную оптику спереди, а также широкие вертикальные ламели радиаторной решетки вместо горизонтальных у его более крупного собрата.

Кроме того, у машины будет собственный бампер как спереди, так и сзади, плюс оригинальные фонари, объединенные на крышке багажника узкой светодиодной полосой.

Подтвержденной информации об агрегатной линейке модели пока нет, но ходят слухи, что новому Prado будет положена гибридная трансмиссия, которую сейчас использует Toyota Tundra.

Эта трансмиссия носит имя i-Force Max и задействует 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным «наддувом», выдавая при этом 437 лошадиных сил и 790 Нм. Причем эту установку рассматривают и для «старшего» Land Cruiser 300.

Предполагается, что официальная премьера нового Toyota Land Cruiser Prado состоится в конце 2023 года.