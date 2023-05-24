3 небольших кроссовера, в которых высоким водителям будет удобно 

Отсутствие свободного пространства для рослых водителей порой является одним из самых популярных моментов критики компактных кроссоверов. Эксперты издания «KBB» назвали три наиболее удобных небольших SUV, которые максимально подходят для высоких «ездоков».

Jeep Renegade 2023

Несмотря на то, что со стороны Renegade выглядит как крошечный, внутри него предусмотрено больше места, чем в случае с конкурентами. Благодаря квадратной форме дизайнерам «Джип» удалось обеспечить водителю запас пространства от сиденья до потолка более метра (104,3 см), а также выделить приличное пространство для ног (104,6 см). Последний показатель является одним из лучших в сегменте.

Nissan X-Trail 2020

Взглянув на габариты этого «Ниссана» утверждать о том, что водителю в нем будет на 100% комфортно, непросто. Впрочем, согласно подсчетам американского журнала, X-Trail способен удивить наличием пространства от сиденья до потолка в целых 105,6 см (один из лучших в классе), а также внушительным пространством для ног (109 см).

Subaru Forester 2022

Еще один представитель японского автопрома, который может похвастать одним из самых просторных для водителей салонов. Внутри их ждет 104,6 см пространства от сиденья до потолка, а также почти 110 см места для размещения ног.