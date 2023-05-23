Раскрыт большой седан с надежными двигателями и почти вечной трансмиссией

Этот седан за долгие годы его нахождения на нашем рынке создал себе славу неубиваемого и невероятно ликвидного автомобиля. Беспроблемность машины не подвергается сомнениям, причем во всех поколениях. Но нам интересны не старые «Камри», а более-менее свежие (возрастом до 10 лет). В этот параметр вписывается седьмая генерация японской 4-дверки.

Она, как и ее предшественница, может похвастать отличным качеством основных агрегатов, не печалящих владельцев неожиданными и дорогостоящими на устранение поломками. Однако особняком в случае с XV50 стоит лишь одна связка.

Речь идет о 2-литровом моторе 1AZ, работающим в паре с 4-диапазонным «автоматом» Aisin U240. В такой конфигурации «седьмая Camry» продавалась в дорестайлинговой версии.

Рядная бензиновая «четверка» – представитель «старой гвардии». Двигатель считается одним из самых надежных и неприхотливых среди одноклассников. Все проблемы, которые свойственны ему, ограничиваются незначительными слабостями, включающими в себя разве что подтекание сальников коленчатого вала и шум фазовращателей.

Причем последняя проблема актуальна только в период первых 10 минут после запуска мотора и не приводит к тяжелым последствиям даже в случае ее длительного игнорирования. Ресурс двигателя без проблем переваливает за отметку в 300-350 тысяч километров.

Что касается автоматической трансмиссии U240, работающей в сочетании с этим мотором, то она и вовсе считается вечной. Вместе с тем это один из самых удачных массовых «автоматов» фирмы Aisin. Единственный его недостаток заключается в том, что он не может похвастать резким подхватом. Впрочем, безупречная надежность перекрывает его нерасторопность, как говорится, с лихвой.