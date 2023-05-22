Лучшее и худшее за ваши деньги: раскрыты самые надежные и ненадежные автомобили на 2023 год

Широкий список моделей, представленных множеством различных марок, порой таит в себе для покупателей серьезный стресс. А выбрать машину, которая окажется не только производительной, вместительной, комфортной, но и надежной, в последнее время все сложнее.

Помочь в этом деле покупателям решили авторы агентства «Consumer Reports». Издание собрало статистику о поломках более 300 тысяч автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2023 год, после чего назвало лучшие и худшие варианты с точки зрения количества проблем.

Прогнозируемая надежность рассчитывалась минимум за два модельных года. Каждой из моделей досталась оценка по шкале от 1 до 100, где чем выше балл, тем более крепким является автомобиль.

В число самых надежных машин в 2023 году вошли: гибридная Toyota Corolla 2023 (рейтинг надежности 93 балла из 100), внедорожник Lexus GX 2023 (рейтинг надежности 91 балл из 100), хэтчбек Mini Cooper 2022 (рейтинг надежности 89 баллов из 100), гибрид Toyota Prius 2022 (рейтинг надежности 89 баллов из 100) и родстер Mazda MX-5 Miata 2022 (рейтинг надежности 85 баллов из 100 возможных).

Что касается моделей, которые оказались наименее беспроблемными, то в этом списке отметились: гибридный Ford F-150 2022 года (оценка надежности всего 4 балла из 100), электрический кроссовер Hyundai Kona 2022 (оценка надежности 5 баллов из 100), люксовый вседорожник Lincoln Aviator 2022 (оценка надежности 8 баллов из 100), седан Nissan Sentra 2022 (оценка надежности 9 баллов из 100) и кроссовер Ford Explorer (оценка надежности 16 баллов из 100).