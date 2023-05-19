Самый надежный премиум-седан в 2023 году выпускает не Mercedes и не Lexus

Lexus известен тем, что выпускает одну из самых беспроблемных премиальных 4-дверок автомобилей – IS. Альтернативой ему по этому показателю вполне может служить разве что Mercedes-Benz C-Class.

Впрочем, если речь заходит о самом надежном роскошном седане, ни та, ни другая компания не могут сравниться по крайней мере с одной BMW.

Речь идет о BMW 3-Series 2023. Согласно исследованию американской организации «Consumer Reports», эта 4-дверка баварской марки оказалась единственным премиальным седаном, вошедшим в ТОП-10 наиболее крепких автомобилей в 2023 году.

«Тройка» получила самую высокую оценку с точки зрения количества поломок, опередив по этому показателю тех же Lexus IS и Mercedes-Benz C-Class.

Премьера актуального BMW третьей серии состоялась в мае прошлого года. Автомобиль пережил небольшую модернизацию в середине жизненного цикла, немного изменившись внешне, а также с точки зрения внутреннего оснащения. При этом техническая сторона седана осталась прежней.

Сейчас такие машины ввозят в Россию по параллельному импорту. За автомобили 2023 года выпуска дилеры просят от 4 миллионов 600 тысяч рублей.