ДомойАвтоновости сегодняСамый надежный премиум-седан в 2023 году выпускает не Mercedes и не Lexus

Самый надежный премиум-седан в 2023 году выпускает не Mercedes и не Lexus

Наиболее беспроблемной люксовой четырехдверкой оказался BMW

Текст: Алексей Шмидт
bmw 3gl

Lexus известен тем, что выпускает одну из самых беспроблемных премиальных 4-дверок автомобилей – IS. Альтернативой ему по этому показателю вполне может служить разве что Mercedes-Benz C-Class.

Впрочем, если речь заходит о самом надежном роскошном седане, ни та, ни другая компания не могут сравниться по крайней мере с одной BMW.

2023 BMW 3 Series Sedan 550 1024x554 1

Речь идет о BMW 3-Series 2023. Согласно исследованию американской организации «Consumer Reports», эта 4-дверка баварской марки оказалась единственным премиальным седаном, вошедшим в ТОП-10 наиболее крепких автомобилей в 2023 году.

«Тройка» получила самую высокую оценку с точки зрения количества поломок, опередив по этому показателю тех же Lexus IS и Mercedes-Benz C-Class.

BMW i3 China 10

Премьера актуального BMW третьей серии состоялась в мае прошлого года. Автомобиль пережил небольшую модернизацию в середине жизненного цикла, немного изменившись внешне, а также с точки зрения внутреннего оснащения. При этом техническая сторона седана осталась прежней. 

Сейчас такие машины ввозят в Россию по параллельному импорту. За автомобили 2023 года выпуска дилеры просят от 4 миллионов 600 тысяч рублей. 

Источник:Consumer Reports/USA Today

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+