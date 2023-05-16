Китайская замена Hyundai Creta будет стоить от 1,7 млн рублей

В начале мая мы рассказывали о том, что компания Livan Auto (экс-Lifan) готовит к выходу в продажу в России новый небольшой кроссовер X3 Pro, который должен получить приемлемый по нынешним временам ценник.

Прошло без малого 2 недели и стали известны подробности о том, сколько может стоить дебютный «паркетник» китайской марки, который прочат в замену корейской Hyundai Creta.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте российского офиса компании, Livan X3 Pro будет оценен минимум в 1 миллион 699 тысяч 900 рублей, что в теории можно считать вполне адекватной цифрой в сегодняшних реалиях.

Напомним, один из самых небольших SUV в линейке новоиспеченного бренда, частью акций которого владеет Geely, компактнее бестселлера Hyundai Creta. Его длина составляет 4005 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1575 мм, а размер колесной базы равен 2480 мм.

Для сравнения, габариты корейца следующие: 4300 x 1790 x 1620 мм, а расстояние между осями – 2610 мм.

Продавать Livan X3 Pro на российском рынке собираются с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 103 л.с. и 142 Нм момента, агрегатированным бесступенчатым вариатором.

Заявленный объем багажника – 400 литров, что сопоставимо с той же «Кретой» (в случае с ней этот показатель равен 402 литрам).

Список оснащения китайского кроссовера включит в себя: кондиционер, круиз-контроль, систему бесключевого доступа в салон, а также кнопку запуска и остановки двигателя, обогрев передних кресел, датчики парковки, камеру заднего вида и мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Продажи новинки в России собираются начать в ближайшие месяцы.