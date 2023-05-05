В Россию едет новый маленький кроссовер из Китая: он создан при участии Lifan

Компания Livan Auto ранее носила название Ruilan Auto и принадлежала обанкротившейся Lifan. Но в прошлом году половину ее акций выкупила Geely. Вместе с дизайнерами этого автогиганта бывшие «лифановцы» перелицевали ее кроссовер Vision X3, который теперь готовится к выходу в продажу в России под именем Livan X3 Pro.

Накануне заработал официальный сайт отечественного офиса Livan, на страницах которого удалось найти подробности об оснащении дебютной для этой марки модели на нашем рынке.

Длина X3 Pro составит 4005 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1575 мм, а его колесная база будет равна 2480 мм. Таким образом, он окажется почти на 300 мм короче, на 30 мм уже и на 45 мм ниже, чем корейский бестселлер Hyundai Creta.

На российском рынке X3 Pro будет предложен с полуторалитровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 103 лошадиные силы и 142 Нм крутящего момента. Связку ему составит вариатор. Снаряженная масса модели заявлена на отметке в 1290 кг, а объем багажника окажется равен 400 литрам.

В арсенал первого кроссовера Livan для России (в перспективе у нас появятся и другие «Ливаны») войдут две подушки безопасности спереди, система стабилизации, кондиционер, «круиз», подогрев передних кресел и зеркал, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, два разъема USB, встроенный видеорегистратор, люк в крыше с электрическим приводом и многое другое.

Эту модель Livan привезли на сертификацию в Россию еще в конце прошлого года, а совсем недавно стало известно, что она успешно прошла эту процедуру и готова к началу продаж.

Сколько будет стоить X3 Pro пока неизвестно, но раскрыт срок заводской гарантии, который составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. На наш рынок новинка Livan выйдет до конца мая.