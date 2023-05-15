Раскрыт японский кроссовер с очень выносливыми двигателями

Надежность «наддувных» моторов всегда подвергалась сомнениям. Такие двигатели сложны с точки зрения конструкции, а также прихотливы, заставляя владельца периодически тратить существенные средства на их обслуживание и ремонт.

То ли дело проверенные временем и простые «атмосферники», которые в современном мире хоть и не дотягивают до тех, что были раньше, но все же могут похвастать беспроблемностью, несвойственной турбомоторам.

Один из кроссоверов, использующих под капотом выносливые атмосферные моторы – Mitsubishi Outlander. На вторичном рынке сейчас можно найти варианты этого японского вседорожника с 2-литровым агрегатом 4B11, а также 2,4-литровым двигателем 4B12.

Оба безнаддувных мотора «Аутлэндера» зарекомендовали себя как очень крепкие. Серьезных поломок в случае с ними практически не возникает. Кроме того, они отлично «переваривают» российский АИ-92.

Ресурс таких моторов при должном внимании переваливает за отметку в 300 тысяч километров, а не беспокоиться о том, что вскоре владельца ожидает ремонт ДВС, можно вплоть до 200 тысяч км пробега.

Что касается общей надежности самого Outlander, то если не учитывать некоторые нюансы, касающиеся не самого качественного лакокрасочного покрытия кузова, а также отдельных элементов подвески, автомобиль без зазрения совести можно назвать ничем не уступающим другим представителям этого сегмента.