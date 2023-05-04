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Новый кроссовер Hyundai за 580 тысяч рублей впервые показали на живых фото

Новый небольшой "паркетник" Hyundai удивит своей ценой

Текст: Михаил Романченко
Hyundai Exter Leaked

В апреле этого года стало известно о том, что Hyundai работает над новым субкомпактным кроссовером, который должен оказаться не только самой малогабаритной моделью в линейке SUV корейской марки, но еще и одной из самых дешевых. Недавно в Сети появилось первое изображение Exter (автомобиль назовут именно так), а теперь в интернет утекли «живые» фотографии этого «паркетника».

Судя по первым снимкам в реальной среде, автомобиль действительно окажется очень компактным. Он будет выглядеть так, будто его общий стиль вдохновлен другим небольшим кроссовером Hyundai Venue, но с налетом современных решений, которые должны дебютировать в следующем поколении большого SUV – Santa Fe.

hyundai exter 21

Так, к примеру, Hyundai Exter достанется новая фирменная радиаторная решетка и H-образные светодиодные дневные ходовые огни, соединенные узкой черной глянцевой накладкой. Основной блок фар расположится ниже в бампере и станет частью параметрического «гриля». 

По периметру кузова машина получит широкий обвес из неокрашенного пластика, а также колесные диски с Y-образными спицами. Тогда как корма сможет похвастать массивным блоком фонарей, объединенных темной накладкой с шильдиком бренда посередине. 

Hyundai Exter Rear Leaked

Заглянуть в салон Exter фотошпионам не удалось. Тем не менее внутри машины ожидается появление 8-дюймового сенсорного дисплея мультимедийной системы, поддерживающего интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также полуцифровой комбинации приборов, кондиционера и регулируемого по высоте водительского кресла.

Технические характеристики Hyundai Exter пока не раскрываются, но ходят слухи, что кроссовер получит под капот 1,2-литровый бензиновый мотор NA мощностью 83 лошадиные силы и 114 Нм крутящего момента. Пару ему составит как 5-скоростная МКПП, так и автоматическая трансмиссия.

Предполагается, что начальная цена нового ультракомпактного кроссовера длиной до 3600 мм составит порядка 600 тысяч индийских рупий или 580 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

В продажу Exter поступит этим летом. И если появится в России, то только по параллельному импорту с прайсом около 1 миллиона рублей. 

Источник:IndianCarNews

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