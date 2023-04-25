Новый дешевый кроссовер Hyundai будет выглядеть как свежий Santa Fe: первые изображения «паркетника» Exter

Hyundai анонсировал новый кроссовер, который расположится в бюджетном ценовом сегменте, став альтернативой «паркетника» Casper. Последний, напомним, с недавних пор продается, в том числе, и России. Его ввозят дилеры по параллельному импорту.

Накануне в Сети появились первые изображения, демонстрирующие дизайн корейской новинки. Скетчи опубликовало индийское подразделение Hyundai. До этого пресс-служба делилась лишь тизером, на котором можно было увидеть только очертание кузова модели.

Как видно на фирменных картинках, Exter получит форм-фактор, роднящий его с Casper. Однако в целом, похоже, его дизайн будет выдержан в немного ином стиле с брутальными линиями, которые должен примерить на себе следующий Santa Fe.

Передняя оптика компактного вседорожника получит H-образные светодиодные дневные ходовые огни, под которыми расположится основной блок светотехники, вписанный в рельефную прямоугольную черную радиаторную решетку.

Никаких технических подробностей о Hyundai Exter пока нет, но предполагается, что его длина составит менее 3600 мм, так что новинка окажется самым компактным кроссовером компании.

В салоне машины ожидается наличие мультимедийной системы с сенсорным экраном, которая будет поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровой комбинации приборов, климат-контроля и люка.

О ценах пока говорить рано, но индийские СМИ уверены, что автомобиль будет находиться в той же стоимостной вилке, что и его главный конкурент на этом рынке – Tata Punch, за который просят от 600 до 947 тысяч рупий (595 – 940 тысяч рублей по текущему курсу).

В продажу новинка поступит в ближайшие месяцы.