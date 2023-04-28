В Сети впервые сравнили интерьеры Lada Granta 2 и Dacia Logan 3

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работы над перспективным проектом Lada Granta 2 (не исключено, что автомобиль будет называться иначе). Не так давно в интернет утекло первое фото салона такого автомобиля, на котором продемонстрирована архитектура передней панели, а также рулевое колесо, центральная консоль и часть селектора трансмиссии.

В Сети решили сопоставить этот снимок с фотографией внутреннего убранства соплатформенного Dacia Logan 3 поколения и даже нашли несколько отличий.

Коллаж опубликовали в одном из инсайдерских пабликов в Telegram. На нем можно обратить внимание, что в список деталей Granta 2, пересекающихся с новым Logan, входят: мультимедийная система с горизонтально ориентированным планшетом, основа руля с аналогичными кнопками, приборная панель и блок управления климатом с тремя шайбами.

В остальном же интерьеры двух моделей, построенных на платформе CMF-B, различаются. К примеру, если в «Логане» центральные воздуховоды расположены под планшетом мультимедии, то в «Гранте» они установлены по его бокам и имеют совершенно иную форму (как, собственно, и остальные дефлекторы обдува).

Кроме того, само торпедо спроектировано так, чтобы не быть сильно похожим на «Логановскую» переднюю панель.

Предполагается, что премьера нового поколения бюджетника Lada Granta состоится в 2024 году. Автомобилю может достаться внешний дизайн, пересекающийся в большинстве решений с новой Lada Vesta NG.