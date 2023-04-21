Lada Granta 2 поколения будет выглядеть так: появились первые фото кузова и салона

Проект второй генерации «вазовского» бюджетника Lada Granta несколько лет разрабатывался совместными усилиями инженеров из Тольятти и специалистов компании Renault. Несмотря на уход французов на «АвтоВАЗе» все же решили довести его до конца, однако это несколько отодвинуло сроки его дебюта.

Первые детали того, чего ждать от Granta 2, появились весьма неожиданно. Фотографии автомобиля опубликовали в одном из небольших сообществ социальной сети «VK».

Снимками машины поделился журналист Федор Быстров – автор паблика «Записки горожанина». Мужчине удалось продемонстрировать не только часть экстерьера новой «Гранты», но и показать, как будет выглядеть ее салон.

В кадр вошла задняя часть кузова машины с частью двери, через которое выштамповка (очевидно в форме буквы X) перетекает в крыло и сливается с фонарем.

Что касается интерьера, то в нем отчетливо видны элементы, знакомые по другим моделям компании Renault, включая воздуховоды и шайбы управления климатической системой.

Интересно, что ранее в этом году в базе Роспатента появилось изображение передней панели некоей новой Lada.

Тогда предполагалось, что такое оформление торпедо ожидает проект Niva следующей генерации, но, судя по всему, в реальности его готовили именно для следующей «Гранты».

Официальных технических подробностей о новинке пока нет, но изначально Granta 2 должна была создаваться на платформе CMF-B-LS. На «АвтоВАЗе» ранее подтвердили, что отказываться от этой «тележки» не намерены, но планируют внести в нее множество изменений в рамках импортозамещения.

Сроки начала производства новой Granta засекречены, но есть основания полагать, что дебют автомобиля на конвейере может состояться уже в следующем году.