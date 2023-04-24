Lada Granta 2 поколения будет выглядеть почти как новая Vesta: первые полноценные изображения

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работы над проектом второй генерации бюджетника Granta. Автомобиль собрались построить совместными усилиями инженеров из Renault и Тольятти, но французская сторона в подготовке модели больше не участвует. Тем не менее «вазовцы» решили не отправлять Granta 2 в долгий ящик и уже подходят к финальной стадии разработки автомобиля.

Недавно в Сети появилось первое изображение задней части этой новинки. Взяв за основу его, а также ранее слитые в интернет фотографии кузова новой Granta, независимые дизайнеры с портала «Колеса» продемонстрировали как может выглядеть реформенная 4-дверка.

Судя по опубликованным рендерам, новая «Гранта» получит дизайн, схожий с Lada Vesta, недавно пережившей обновление. Седану достанутся слегка иные фары, а также фирменные X-образные выштамповки по бокам и бутафорские дополнительные окошки за задними дверьми, выполненные из пластика.

Что касается кормы, то ее выполнят на собственный лад без оглядки на «старшую» модель, оснастив оригинальными задними фонарями.

Полноценных технических подробностей о новой Granta пока нет, но известно, что проект по-прежнему разрабатывается на французской модульной платформе CMF-B, которую «вазовские» инженеры адаптируют под комплектующие отечественного автопрома и собственные двигатели с трансмиссиями.

Официальный дебют Lada Granta 2 запланирован на 2024 год.