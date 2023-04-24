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Lada Granta 2 поколения будет выглядеть почти как новая Vesta: первые полноценные изображения

Самая бюджетная модель в линейке «АвтоВАЗа» готовится к кардинальной смене имиджа и техники

Текст: Алексей Шмидт
Копия vesta ng mobile u 1

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работы над проектом второй генерации бюджетника Granta. Автомобиль собрались построить совместными усилиями инженеров из Renault и Тольятти, но французская сторона в подготовке модели больше не участвует. Тем не менее «вазовцы» решили не отправлять Granta 2 в долгий ящик и уже подходят к финальной стадии разработки автомобиля.

Недавно в Сети появилось первое изображение задней части этой новинки. Взяв за основу его, а также ранее слитые в интернет фотографии кузова новой Granta, независимые дизайнеры с портала «Колеса» продемонстрировали как может выглядеть реформенная 4-дверка.

lada granta front2 1

Судя по опубликованным рендерам, новая «Гранта» получит дизайн, схожий с Lada Vesta, недавно пережившей обновление. Седану достанутся слегка иные фары, а также фирменные X-образные выштамповки по бокам и бутафорские дополнительные окошки за задними дверьми, выполненные из пластика.

Что касается кормы, то ее выполнят на собственный лад без оглядки на «старшую» модель, оснастив оригинальными задними фонарями.

lada granta rear2

Полноценных технических подробностей о новой Granta пока нет, но известно, что проект по-прежнему разрабатывается на французской модульной платформе CMF-B, которую «вазовские» инженеры адаптируют под комплектующие отечественного автопрома и собственные двигатели с трансмиссиями.

Официальный дебют Lada Granta 2 запланирован на 2024 год.  

Фото:Колеса.ру

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