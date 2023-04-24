Раскрыты самые недорогие, но крепкие автомобили: их рекомендуют покупать в России

Для покупателей на российском вторичном рынке, когда речь заходит об относительно бюджетном сегменте, надежность чаще всего является ключевым параметром. Чем более крепкой является машина, тем меньше затрат требует ее ремонт.

Редакция Daily-Motor.Ru провела опрос сотрудников нескольких крупных сетевых автосервисов в РФ, попросив назвать их самые недорогие, но при этом надежные автомобили на «вторичке».

Toyota Corolla

Абсолютное большинство респондентов назвало десятое поколение Toyota Corolla самым крепким бюджетным автомобилем в России. По их словам, на эту модель приходится самое небольшое количество поломок.

Подтверждается общая надежность «Короллы» и тем, что этот автомобиль до сих пор остается самым популярным на мировом рынке, опережая по итогам 2022 года родственника по модельному ряду Toyota RAV4.

Сервисмены рекомендуют обращать свой взор на автомобили с механической или автоматической трансмиссией, тогда как версии Corolla с «роботом» лучше обходить стороной.

Honda Civic

В случае с этой моделью сотрудники автосервисов выделяют именно автомобиль в кузове седан, а не хэтчбек, который в техническом плане сильно отличается от 4-дверки и не может похвастать выдающейся надежностью.

В список проблем, с которыми могут столкнуться владельцы «восьмых» Civic, эксперты включили частые поломки рулевой рейки, а также опор двигателя.

При этом основные узлы и агрегаты автомобиля работают как часы и считаются одними из самых образцовых с точки зрения надежности на рынке.

Renault Logan и Renault Sandero

Две эти модели Renault, завоевавшие доверие россиян еще много лет назад, являются техническими родственниками. Одним из главных плюсов как седана, так и хэтчбека является их практически неубиваемая подвеска, способная «переваривать» даже самые глубокие ямы на дороге.

Двигатели рабочим объемом 1,4 и 1,6-литра считаются очень надежными, но есть некоторые проблемы по части водяной помпы, которая может выйти из строя на пробеге до 100 тысяч километров.

Кроме того, некоторым владельцам Logan и Sandero досаждают подтекающие сальники распредвалов и коленвалов.

Hyundai Solaris и Kia Rio

Еще одни технические клоны, но уже родом из Кореи. 1,4- и 1,6-литровые двигатели этих седанов не имеют явных недостатков. К примеру, цепь ГРМ в случае с обеими моделями способна выхаживать до 250 тысяч километров, а механическая и автоматическая коробки передач выдерживают даже самую агрессивную эксплуатацию.

По словам сотрудников автосервисов, в случае с этими корейскими автомобилями основные проблемы сводятся к хрупким каталитическим нейтрализаторам (катализаторам), которые имеют свойство разрушаться из-за некачественного топлива и частично попадать в цилиндры, образуя на их стенках задиры.