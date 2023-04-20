Volvo показала кроссовер, который составит конкуренцию Maybach

Всего пару дней назад Maybach представил свою версию кроссовера Mercedes EQS, ставшую самым роскошным электрическим SUV на рынке. Но теперь, похоже, на это звание появился новый претендент. И он прибыл прямиком из Швеции.

Речь идет о Volvo EX90 Excellence, который привезли на открывшуюся на этой неделе автомобильную выставку в Шанхае.

Автомобиль представляет собой самый премиальный «паркетник», который когда-либо был создан компанией. Версия Excellence основана на стандартном электрическом EX90. Единственная визуальная особенность такого исполнения – это двухцветная окраска и 22-дюймовые колеса с характерным дизайном.

Привод кроссовера – полный (на базе двух электрических двигателей мощностью 517 л.с.). Запас хода по китайскому стандарту CLTC составляет 650 километров.

Автомобиль был разработан с оглядкой на удобство пассажиров на втором ряду, где шведы заменили стандартный 3-местный диван двумя отдельными креслами, разделенными стильной консолью с деревянной панелью.

В нее встроен холодильник и специальный отсек для духов с ароматом на выбор. Сиденья обладают широким диапазоном электрических регулировок, а также могут похвастать функциями массажа.

Покупатели Volvo EX90 Excellence смогут выбирать из нескольких вариантов отделки, особняком среди которых стоит обивка Nordico. Она состоит из ткани, полученной в результате переработки таких компонентов как пластиковые бутылки, биоматериал из культивируемых лесов Швеции и Финляндии, а также винные пробки.

Натуральную кожу шведы не используют из этических соображений, так что альтернативой такой обивки станет дорогая ткань с примесью шерсти либо кожзам.

На первых порах премиальный Volvo будет продаваться только в Китае, но впоследствии выберется за пределы «Поднебесной». Предполагается, что произойдет это ближе к концу этого года.