Автомобили этих брендов требуют минимальных затрат на ремонт за 10 лет

Использование личного автомобиля всегда сопряжено с высокими затратами на его техническое обслуживание и ремонт.

Впрочем, в случае с некоторыми брендами можно сэкономить, не увеличивая положенные автопроизводителем интервалы. И связано это, в первую очередь, с их общей надёжностью, а также (иногда) наличием расширенной гарантии.

Журналисты американского издания «Hot Cars» опубликовали рейтинг самых бюджетных брендов по стоимости обслуживания их автомобилей, а редакция Daily-Motor.Ru выделила среди них те марки, которые до недавнего времени были официально представлены в России.

Hyundai

Затраты на техобслуживание машин этой корейской марки за 10 лет, согласно исследованию, проведенному в США, составляют около 8 тысяч 714 долларов (711 тысяч рублей). А самыми недорогими в обслуживании являются такие модели, как: Accent, Elantra и Veloster. В их случае за 10 лет эксплуатации придется потратить на ремонт менее 6 тысяч долларов (490 тысяч рублей).

Kia

Еще один представитель корейского автопрома, известный тем, что выпускает надежные автомобили и предлагает на них более длительную гарантию, чем большинство других автопроизводителей. В среднем у владельцев Kia в США за 10 лет уходит на ремонт своих машин 8 тысяч 442 доллара (690 тысяч рублей).

При этом самыми доступными с точки зрения затрат на обслуживание в линейке компании являются модели Rio и Forte (Cerato). В случае с первым за 10 лет нужно будет раскошелиться на ремонт в среднем на 5 тысяч 741 доллар (468 тысяч рублей), а со вторым – на 5 тысяч 805 долларов (474 тысячи рублей).

Volkswagen

Согласно анализу, проведенному сервисом «RepairPal», автомобили Volkswagen входят в стройку самых недорогих в сервисном обслуживании. За 10 лет владельцы таких машин тратят на ремонт до 8 тысяч 166 долларов (666 тысяч рублей).

Вместе с тем, модель Golf в среднем в течение первых 10 лет эксплуатации потребует затрат на техническое обслуживание в 5 тысяч 410 долларов (441 тысяча рублей), Jetta – в 5 тысяч 622 доллара (459 тысяч рублей), а Passat – в 5 тысяч 659 долларов (462 тысячи рублей).

Далее в списке самых недорогих в обслуживании автомобильных брендов расположились:

Mini – 8 тысяч 155 долларов за 10 лет эксплуатации (666 тысяч рублей);

Nissan – 8 тысяч 88 долларов за 10 лет эксплуатации (660 тысяч рублей);

Mazda – 8 тысяч 35 долларов за 10 лет эксплуатации (656 тысяч рублей);

Honda – 7 тысяч 827 долларов за 10 лет эксплуатации (639 тысяч 152 рубля);

Mitsubishi – 7 тысяч 787 долларов за 10 лет эксплуатации (635 тысяч рублей);

И, наконец, лидер – Toyota. За 10 лет использования автомобилей этой марки жители США в среднем тратят всего 5 тысяч 996 долларов (489 тысяч рублей), а самыми бюджетными в обслуживании являются модели Yaris и Corolla с 4 тысячами 27 (328 тысяч рублей) и 4 тысячами 87 долларами (333 тысячи рублей) средних затрат на ремонт за 10 лет эксплуатации соответственно.