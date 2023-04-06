Названы все автомобили BAIC, которые вскоре появятся в России 

Компания BAIC накануне объявила о том, что выводит на российский рынок две первые модели, вставшие на конвейер заводе «Автотор» в Калининграде – кроссовер X35 и седан U5 Plus. Чуть позднее к ним присоединится еще и рамный внедорожник BJ40 Plus. Впрочем, останавливаться на этом китайский автогигант явно не намерен и вскоре серьезно расширит свою линейку, представленную в РФ.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в ближайшее время в продажу поступит рамный внедорожник BJ60. Сейчас эта модель проходит процедуру сертификации. Помимо нее в перспективе этого года в России дебютируют еще два новых кроссовера – X55 и X7.

BAIC BJ60

Внедорожник BAIC BJ60 станет самой дорогой моделью в гамме китайского автопроизводителя. В «Поднебесной» премьера автомобиля датирована ноябрем прошлого года. Вездеход предложен там как с бензиновым мотором, так и гибридной силовой установкой.

Впрочем, в России эта модель, скорее всего, появится только в классическом варианте с 2-литровым «наддувным» ДВС на 266 л.с. и 406 Нм крутящего момента. Связку ему составит 8-скоростная автоматическая трансмиссия. В КНР за автомобиль просят от 239 тысяч 800 юаней. При пересчете на рубли это 2 миллиона 760 тысяч рублей.

BAIC X55

Кроссовер X55 перешел во вторую генерацию у себя на родине в прошлом году. В основу «паркетника» легла модульная архитектура BMFA2.0, а под капотом автомобиля расположился 1,5-литровый турбомотор на 188 «сил» и 305 Нм крутящего момента. Трансмиссия – только 7-скоростной «робот». Что касается цены, то в Китае за BAIC X55 просят от 99 тысяч 900 юаней (1 миллион 150 тысяч рублей).

BAIC X7

Дебютировавший в «Поднебесной» кроссовер BAIC X7 еще в 2021 году построен на той же «тележке», что и X55. Более того, эта модель оснащается и точно таким же полуторалитровым ДВС, агрегатированным «роботом». В КНР стоимость этого «паркетника» составляет 94 тысячи 900 юаней или 1 миллион 95 тысяч рулей.