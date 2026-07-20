Экскаватор против BAIC BJ60: в Китае показали необычный тест прочности внедорожника

Фото: соцсети

В Китае набирает популярность необычное видео с рамным внедорожником BAIC BJ60. На опубликованных кадрах экскаватор давит ковшом на крышу автомобиля, однако кузов сохраняет форму, а серьезных видимых глазу (по крайней мере издалека) деформаций не происходит.

BAIC BJ60 дебютировал в 2022 году и стал флагманским рамным внедорожником китайской марки. Модель создавалась как более крупная и комфортная альтернатива BAIC BJ40, сохранив классическую рамную конструкцию, полный привод и внедорожную архитектуру. На домашнем рынке BJ60 конкурирует с такими моделями, как Toyota Land Cruiser Prado, Tank 500 и Haval H9, сочетая современные технологии с традиционной конструкцией полноценного внедорожника.

В китайских социальных сетях завирусился ролик с необычным испытанием рамного внедорожника BAIC BJ60. Вместо традиционного краш-теста организаторы решили проверить прочность автомобиля с помощью строительной техники.

На видео экскаватор оказывает давление на крышу BAIC BJ60, после чего не наблюдается явного смятия кузова. Однако условия испытания неизвестны, поэтому делать выводы о прочности автомобиля по ним нельзя.

Коллаж: Daily-Motor

Судя по опубликованным кадрам, наиболее заметным повреждением стало разбитое лобовое стекло, тогда как стойки кузова и крыша сохранили свою форму. Именно это и стало главным поводом для обсуждений среди пользователей социальных сетей.

Кто именно организовал необычную демонстрацию, официально не сообщается. Также неизвестно, проводилась ли она по инициативе производителя BAIC либо одной из сторонних компаний.

BAIC BJ60 представляет собой рамный внедорожник, занимающий место выше модели BJ40 в линейке китайского производителя. Автомобиль построен на классической рамной платформе и ориентирован как на эксплуатацию в городе, так и на тяжелое бездорожье.

На домашнем рынке модель оснащается 2-литровым турбированным бензиновым двигателем в сочетании с 48-вольтовой «мягкой» гибридной системой, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. В зависимости от комплектации внедорожник также предлагает блокировки дифференциалов, широкий набор электронных помощников и современный цифровой интерьер.

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Такие внедорожники сейчас продаются в том числе в России. Причем официально. Машины собирают на конвейере завода Автотор в Калининграде. Для них доступен исключительно турбодизельный мотор на 163 лошадиные силы и 400 Нм, пару которому составляет 48-вольтовый электрический двигатель и 8-скоростной «автомат». Цены на автомобиль в РФ сейчас стартуют от 4 миллионов 990 тысяч рублей (РРЦ на официальном сайте BAIC).