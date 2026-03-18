Китайский BAIC смешал в блендере «Гелендваген», Jeep и Land Rover: получился BJ81

Крупные китайские компании уже давно не делают 100-процентные копии конкурентов, но никто не мешает им пользоваться отдельными визуальными решениями, особенно когда они смиксованы друг с другом.

По этому пути, похоже, пошел новый внедорожник «поднебесной» марки BAIC, получивший индекс BJ81, смешавший в себе все самые смелые дизайнерские элементы моделей Mercedes G-Class и Jeep.

Официальный дебют новой модели запланирован на автосалон в Пекине этого года, который пройдет в апреле, но уже видно, что результат получился впечатляющим.

Спереди доминирует пятисекционная радиаторная решетка, по бокам которой расположились круглые фары с лаконичными светодиодными дневными ходовыми огнями. Все вместе это напоминает Jeep Wrangler, но в немного иной интерпретации.

Влияние Mercedes-Benz G-Class становится очевидным при ракурсе в профиль. Расширенные передние и задние колесные арки, серебристые легкосплавные колесные диски и скрывающиеся за ними красные тормозные суппорты.

Все это отдаленно напоминает «Гелендваген». А корма как будто была вдохновлена Land Rover Defender с похожими фонарями.

Официальные технические данные о машине пока не раскрываются, но китайский портал «Autohome» пишет, что под капотом внедорожника разместится полуторалитровая бензиновая «четверка» в составе гибридной системы.

Точные показатели ее отдачи неизвестны. Узнать их наверняка можно будет только на автосалоне в Пекине, который откроется уже в апреле.