В Китае показали свой аналог немецкого «Гелика»

Китайский автопроизводитель BAIC готовит преемника своего «долгоиграющего» внедорожника BJ80, который часто называли клоном Mercedes-Benz G-Class за схожий форм-фактор и элементы дизайна.

Накануне бренд из «Поднебесной» опубликовал первые изображения новой генерации этой модели, которая на этот раз получит индекс BJ81.

На снимках запечатлен темно-черный внедорожник, припаркованный на снегу и в поле. Машина оснащена большими бамперами и массивным капотом, обладает широкими крыльями, круглыми фарами, а также решеткой радиатора, которая в других вариантах исполнения устанавливается на остальные модели BAIC.

BAIC BJ81

С отдельных ракурсов автомобиль определенно снова будут путать с Mercedes-Benz G-Class. И не факт, что адвокатов штутгартской компании не заинтересует сходство китайского внедорожника с их флагманским вездеходом.

Комплектовать новый BAIC BJ81, по слухам, собираются 2,3-литровым бензиновым турбомотором. Кроме него для машины предложат «наддувный» 3-литровый двигатель V6.

Официальная премьера нового внедорожника BAIC BJ81 должна состояться в День китайской армии – 1 августа 2026 года в Пекине.

В продажу машина поступит сразу после своего местного дебюта и на первых порах будет положена исключительно местному рынку, но в будущем может выйти и за пределы КНР.