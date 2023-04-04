ГИБДД уже штрафует водителей за неправильный поворот на 1500 – 2500 рублей

С 1 марта в России вступили в силу поправки в ПДД, которые должны решить определенные проблемы с безопасностью пешеходов. В частности речь идет о появлении на светофорах отдельной бело-лунной секции со стрелкой. Нововведение будут использовать на не сильно загруженных транспортном перекрестках, где не предусмотрена отдельная пешеходная фаза.

В Правилах дорожного движения дополнению подвергся пункт 6.4, в котором добавился целый абзац, касающийся нового сигнала.

Главной целью появления новой светофорной секции стало информирование водителя о том, что за поворотом на пешеходном переходе горит сигнал, разрешающий переходам переходить дорогу, а значит к этому нужно быть готовым и пропустить их во время маневра.

Отдельно стоит отметить, никаких новых правил появление нового сигнала светофора не вводит, поскольку по ПДД на перекрестке водитель был обязан пропускать пешеходов и раньше.

Впрочем, даже с появлением нового сигнала многие водители игнорируют эту индикацию, за что получают закономерные штрафы.

Заметившие нарушение, связанное с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, сотрудники ГИБДД активно штрафуют нерадивых автомобилистов по статье 12.18 КоАП РФ. Наказание за такую провинность начинается с отметки в 1 тысячу 500 рублей и может достигать суммы 2 тысячи 500 рублей.