Верховный Суд: на «зебре» нельзя ориентироваться на принцип «пешеход далеко»

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Для большинства автомобилистов знакомая ситуация: автомобиль подъезжает к нерегулируемому пешеходному переходу, а человек уже идёт по «зебре», но находится на другой стороне дороги. Водитель продолжает движение, считая, что траектории не пересекутся и опасности нет. Пешеход не останавливается, не меняет темп, машина проезжает. На первый взгляд, без последствий.

Однако такой расчёт не всегда соответствует требованиям ПДД. В Обзоре судебной практики № 1 за 2024 год Верховный Суд разобрал дело, связанное с наездом на нерегулируемом переходе, и ещё раз напомнил правило пункта 14.1 ПДД. Водитель, приближаясь к переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, которые уже переходят проезжую часть или только вступили на неё.

Уступить дорогу – не значит обязательно ждать, пока пешеход полностью покинет проезжую часть. В ПДД нет общего требования стоять у перехода до этого момента. Ключевой критерий другой: действия автомобиля не должны вынуждать пешехода изменить скорость или направление движения. Если человеку пришлось остановиться, ускориться, отступить или свернуть, водитель не выполнил обязанность уступить дорогу.

На практике спорные ситуации часто возникают именно на многополосных дорогах. Водитель может решить, что пешеход находится достаточно далеко, и начать движение. Однако оценка «далеко» субъективна: она зависит от скорости автомобиля, ширины дороги, состояния покрытия, видимости и поведения других участников движения. Пешеход, в свою очередь, может заметить машину поздно или неправильно оценить её скорость.

Особенно осторожным нужно быть, если обзор ограничен. Пешехода может закрывать остановившийся автомобиль, автобус или поток машин в соседнем ряду. Риск возрастает, когда человек идёт с ребёнком, пожилым родственником, коляской или животным: его скорость и траектория могут измениться внезапно.

Если возникает конфликт, решающими становятся доказательства: запись регистратора, камеры наблюдения, схема происшествия, объяснения участников и свидетелей. По ним будут устанавливать, действительно ли пешеход был вынужден реагировать на автомобиль и мог ли водитель заранее предотвратить опасную ситуацию.

Безопасная тактика проста: заметив человека на переходе, заранее снизить скорость и оценить обстановку целиком. Не стоит начинать движение только потому, что пешеход оказался «на другой половине» дороги.

Решение Верховного Суда не даёт водителям разрешения проезжать переход, пока человек формально находится далеко. Оно напоминает о главном: преимущество пешехода должно быть обеспечено фактически, а не условно.