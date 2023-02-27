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В России появится новый сигнал светофора

Новый сигнал светофора, ничего не меняющий в правилах ПДД, дебютирует на дорогах России 1 марта

Текст: Алиса Шашкова
новый сигнал светофора 

Российский автомобилистов ожидает появление на дорогах страны нового сигнала светофора, призванного сократить количество наездов на пешеходов. Речь идет об индикации по направлению движения (как правило за поворотом), демонстрирующую водителю, что в этом месте дорогу может переходить пешеход. 

Никаких новых правил светофор не вводит, поскольку водитель итак должен пропускать пешеходов на перекрестке. Главная цель введения нового сигнала – дополнительное информирование, а также новая мера безопасности.

В некоторых регионах светофоры с сигналом «белый пешеход» уже тестировались какое-то время, используясь в качестве эксперимента, а секция под светофором с силуэтом пешехода и стрелки бело-лунного цвета была закреплена в ПДД России в октябре пошлого года.

По словам представителей МВД, нововведение помогло сократить аварийность на тех участках, на которых было введено, поэтому было принято решение распространить такие светофоры на всю страну. 

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