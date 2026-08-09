51 нарушение за короткое время: водители в Германии массово проигнорировали закрытую полосу

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На немецкой автомагистрали A1 недалеко от Гамбурга за считанные минуты десятки водителей получили штрафы за нарушение правил движения. Всего за 13 минут полиция зафиксировала 51 нарушение, а общая сумма выписанных штрафов превысила 9000 евро. Причиной стала не обычная проверка скорости, а опасная ситуация после аварии, когда автомобилисты начали использовать закрытую полосу и аварийный коридор для объезда препятствия.

Немецкие автобаны считаются одной из самых известных дорожных систем мира благодаря отсутствию общего ограничения скорости на отдельных участках. При этом правила движения на таких дорогах остаются одними из самых строгих в Европе, особенно в отношении безопасности при авариях и работе экстренных служб. В Германии водители обязаны соблюдать требования временных знаков, включая закрытие полос движения, а за создание опасных ситуаций предусмотрены серьезные штрафы.

Инцидент произошел 22 июля на автомагистрали A1 возле Гамбурга. На одном из участков дороги грузовик остановился в правой полосе, после чего потребовалась помощь эвакуатора для его транспортировки.

Чтобы обеспечить безопасность участников движения и сотрудников дорожных служб, власти временно закрыли полосу. Над дорогой были установлены соответствующие сигналы, запрещающие движение по этому участку.

Однако часть автомобилистов решила проигнорировать ограничения. Вместо перестроения на разрешенную полосу водители продолжили движение по закрытой зоне, рассчитывая быстрее объехать препятствие.

Их ожидание оказалось ошибочным. В конце перекрытого участка уже находились сотрудники полиции, которые фиксировали нарушения. За короткий промежуток времени правоохранители остановили десятки нарушителей.

Всего было выявлено 51 нарушение. Общая сумма штрафов составила около 9180 евро (примерно 865 тысяч рублей), что соответствует примерно 700 евро (порядка 65 тысяч рублей) за каждую минуту проведения проверки.

Отдельное внимание полиция обратила на случаи использования аварийной полосы. Некоторые водители применяли ее для объезда затора и зоны ограничения движения, хотя такие действия создают серьезный риск для автомобилей экстренных служб.

В Германии движение по закрытой полосе может привести к штрафу от 90 до 200 евро (примерно от 8 тысяч 500 до 19 тысяч рублей), а также к начислению штрафного балла. Размер взыскания увеличивается, если нарушение создало опасность для других участников движения или привело к материальному ущербу.

Использование полосы аварийной остановки без необходимости также считается нарушением. За него предусмотрены дополнительные штрафы, размер которых зависит от конкретных обстоятельств.

После инцидента полиция Гамбурга напомнила водителям о необходимости соблюдать временные ограничения на автомагистралях. Особенно актуальным этот вопрос становится летом, когда во время отпускного сезона количество автомобилей на крупных трассах значительно увеличивается.