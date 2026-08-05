Верховный Суд определил: завершить обгон через сплошную у пешеходного перехода нельзя

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Иногда водитель начинает обгон там, где разметка ещё разрешает манёвр, а завершить его удаётся уже возле пешеходного перехода или после начала сплошной линии. Отсюда возникает популярный аргумент: «обгон начал законно, значит, имел право закончить». Верховный Суд этот довод не поддержал.

В решении от 19 сентября 2013 года № АКПИ13-725 суд проверял положения ПДД и дорожной разметки после жалобы водителя. Заявитель фактически ставил вопрос о возможности пересечь линию 1.1, чтобы завершить ранее начатый разрешённый обгон.

Речь шла в том числе о зоне пешеходных переходов, где самих пешеходов в конкретный момент могло и не быть. Верховный Суд признал оспариваемое регулирование соответствующим закону: исключения для такого «завершения манёвра» нет.

Главная мысль для водителя – оценивать нужно не только секунду, в которую автомобиль вышел на встречную полосу. Манёвр обязан быть безопасным и завершаться без нарушения требований разметки и запретов. Если впереди переход, сплошная, перекрёсток, ограниченная видимость или другая зона, где обгон завершить нельзя, начинать его уже рискованно. Неправильный расчёт расстояния не превращает запрещённое пересечение линии в разрешённое.

При этом не стоит смешивать разные составы нарушений. ПДД отдельно регулируют обгон, выезд на встречную полосу и пересечение разметки. Конкретная квалификация зависит от схемы дороги, знаков, разметки и обстоятельств. Но использовать формулу «я лишь возвращался в свою полосу» как автоматическую защиту не получится. Суд оценит, имел ли водитель возможность не начинать манёвр либо прекратить его раньше.

Для безопасной езды правило практично: перед обгоном смотрите не только на свободный участок перед собой, но и на место, где вы вернётесь в полосу. Если там уже видны переход, сплошная или перекрёсток, запас дистанции сомнителен. Лучше отказаться от обгона, чем объяснять потом, почему его пришлось завершать через запрещающую разметку.

Решение не означает, что любой манёвр рядом с переходом одинаково наказуем. Оно отвечает на более узкий вопрос: сам факт законного начала обгона не даёт индульгенции на последующее нарушение. Как раз этот вывод можно использовать в материале без преувеличения позиции Верховного Суда.

Недавно мы приводили решение Верховного Суда, которое дает ответ на популярный в среде автомобилистов вопрос: можно ли ехать, пока пешеход идёт по другой стороне пешеходного перехода.